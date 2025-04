Melissa Klug ENFURECE contra Pamela López por seguir mencionándola: "Harta me tiene"

Melissa Klug no oculta más su molestia por las veces que Pamela López habla de ella en televisión, como su última entrevista en 'Esta Noche' donde aseguró no creer en su explicación por comprometedora conversación con Christian Cueva, con el que dejó entrever que tuvo un presunto 'affaire'.

En una reciente emisión del programa 'América Hoy', la 'Blanca de Chucuito' no pudo evitar ser consultada sobre qué opinaba sobre las recientes declaraciones de Pamela López de que no le creía sus explicaciones en 'El Valor de la Verdad' y que nunca tuvo una relación extramarital con el popular 'Aladino'.

Melissa Klug no pudo ocultar su hartazgo, pero evitó dar mayores detalles, atinando solo a hacerle el 'pare' y pedirle a la trujillana que se canse de mencionarla en cada espacio televisivo al que asiste porque no desea seguir en más controversias ni polémicas.

"¡Ay! Harta me tiene. Pero mejor es ignorar hasta que se canse", indicó la 'Chalaca' en un mensaje de WhatsApp con un reportero del magazine conducido por Janet Barboza y Ethel Pozo.

Melissa Klug y su respuesta al ser mencionada por Pamela López en 'Esta Noche'.

Como se recuerda, el sábado 12 de abril, Pamela López fue la segunda invitada de 'Esta Noche' y no dudó en tildar de 'mentirosa' a Melissa Klug por su respuesta a la polémica frase '¿esa cosita, es mía?', que le dejó entrever que la expareja de Farfán tuvo un 'affaire' con 'Cuevita'.

Incluso, la expareja de Christian Cueva sostuvo que no podía creerle a la 'Chalaca' debido a que fue el mismo futbolista quien le contó de "rodillas y entre lágrimas" todo lo que hubo entre él y Melissa Klug.

"Con toda honestidad me parece una falta de respeto, una burla. No le creo porque el padre de mis hijos me contó otra historia, de rodillas, con mocos y babas pidiendo mi perdón", indicó.