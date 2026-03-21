Samahara Lobatón ROMPIÓ EN LLANTO tras mensaje romántico de Youna en La Granja VIP: "Te amo"

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Granja VIP viene generando diversas situaciones entre los participantes ya sea que se traten de fuertes revelaciones, discusiones, conversaciones amenas, entre otras cosas. En ese contexto, Samahara Lobató rompió en llanto tras un mensaje romántico que le expresó Youna afirmando que la apoya y la ama.

Samahara Lobatón rompió en llanto tras mensaje romántico de Youna

Un mar de lágrimas. La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, fue sorprendida en el reality de convivencia con un mensaje de apoyo y lleno de emoción por parte de su expareja y padre de su primera hija, Youna.

"Hola mi reina quiero mandarte todas las fuerzas del mundo. Tú enfócate en hacer una buena participación que nosotros afuera el 'team leucemia' está dando abosolutamente todo para que salgas ganadora. No bajes la cabeza, no te rindas, tus hijos están muy bien cuidados con la Maggie. Yo te estoy dando todo mi apoyo todos los días que pueda", manifestó en un principio.

En tal sentido, el exenamorado de la engreída de Abel Lobatón reveló que inclusive está realizando "mil videos" para que el público le brinde su apoyo. Eso sí, le recomendó "cuidar su boquita" y se mostró positivo al asegurar que avizora que ella será la ganadora de la Granja VIP.

"Dalo todo mi amor que yo te estoy apoyando con todo vas a ganar estoy cien por ciento seguro. Te amo", fueron las palabras de cierre de Youna para la madre de su primera primogénita.

Tan importante fueron las palabras del joven barbero que la joven influencer rompió en llanto al escucharlo convirtiendo el ambiente en un momento de alegría desbordada a más no poder.

¿Qué dijo Samahara Lobatón tras el mensaje romántico de Youna?

Aún sollozando, Samahara Lobatón resaltó el apoyo que le viene brindando Youna y valoró todo el esfuerzo que no solo él, sino sus demás seres queridos como su mamá y abuela hacen por ella.

"Yo sé que mis hijos están muy cuidados por mi hermana, por mi mamá, con mi abuela. Y sé que é (Youna) está haciendo todo por mí también no tengo palabras para agradecerle todo lo que hacen todos allá afuera por mí sobre todo él que a pesar de todo lo que le pasa siempre tiene una sonrisa para mí. Me impulsa a seguir adelante", señaló.

Como vemos, en la reciente edición de la Granja VIP Youna sorprendió a Samahara Lobatón con un romántico mensaje afirmando que la está apoyando y que la ama. Tras escuchar dichas palabras del padre de su primera hija, la influencer no aguantó la emoción y rompió en llanto.