Melissa Paredes llama "garrapata" a Jessica Newton y asegura que elige a dedo a sus misses

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Paredes volvió a encender la polémica en el mundo de los concursos de belleza. La ex Miss Perú no dudó en calificar a Jessica Newton como "garrapata" y aseguró que la directora del certamen elige a dedo a las misses que resultan ganadoras, dejando entrever que detrás de los títulos hay favoritismos difíciles de ignorar.

Melissa Paredes revive su escándalo

El año 2012 quedó grabado en la memoria de Melissa Paredes, quien se convirtió en Miss Perú Mundo, pero vio su reinado truncado por la filtración de fotos en lencería.

Durante una entrevista en el podcast de La Linares, conducido por la periodista Verónica Linares, la pareja de Anthony Aranda recordó el impacto de aquel episodio y no dudó en señalar a Jessica Newton como responsable de amplificar la presión mediática.

"Me parecía absurdo, tonto e ilógico que me estén criticando por unas fotos, que me habían pagado USD 300 en ese tiempo. Ella era la loca criticona, la santa. Sí dijo: 'Deberían quitarle la corona a esa chica'. Fui yo la que le hice caso y renuncié a la corona. Me pareció una tontera", afirmó.

Melissa Paredes también defendió su trabajo como modelo, explicando que el pago recibido era justo y que nunca cometió ningún acto deshonesto. "No me arrepiento de hacer esas fotos. Soy modelo, no es nada deshonesto. No soy una bataclana", sostuvo.

A su juicio, las críticas de la directora del Miss Perú y de otros miembros del certamen sólo aumentaron la presión que sentía y la sobreexposición mediática.

Melissa Paredes arremete contra Jessica Newton

En un momento sin filtros y con total sinceridad, Melissa Paredes añadió que Jessica Newton supo aprovechar el escándalo que la rodeó en 2012 para su propio beneficio, utilizando la controversia a su favor y consolidando así su posición dentro de la organización del certamen de Miss Perú.

"Ella quería ese cargo y lo obtuvo. Se agarró de ese escándalo, se aferró, así como garrapata, al escándalo, para después quedarse con la organización y elegir a dedo a todas sus candidatas como lo ha venido haciendo. Perdón, pero es la verdad", expresó la ex del 'Gato' Cuba.

Tras sus declaraciones, queda confirmado que Melissa Paredes no teme hablar de los mecanismos detrás de los concursos de belleza. La pareja de Anthony Aranda calificó a Jessica Newton como "garrapata" y denunció que tiene control absoluto sobre quiénes resultan ganadoras en sus certámenes.