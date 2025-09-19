Alfredo Benavides se burla de Dayanita tras confesar que le hicieron brujería en su trabajo

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente aparición de Dayanita en un cementerio de Villa el Salvador, transmitida en vivo por Kick, no pasó desapercibida. La actriz cómica, que hace poco estuvo en boca de todos por su participación en El valor de la verdad, sorprendió al confesar que siente haber sido víctima de brujería en su trabajo. Sus palabras no tardaron en provocar una rápida respuesta de Alfredo Benavides.

Dayanita y su impactante revelación

Con total seriedad, Dayanita sorprendió a todos al confesar: "Yo sí siento y he visto en mis sueños que me han hecho brujería ". Aunque descartó a su expareja como responsable, señaló —sin dar nombres— a alguien de su entorno profesional. "Una persona del entorno de mi trabajo. No puedo mencionar el nombre", explicó.

La comediante, que se alejó de JB en ATV en medio de tensiones, no imaginó la reacción que sus declaraciones generarían. Y es que el comentario de "brujería" se convirtió en carnecita para los programas de espectáculos, que no tardaron en recoger el testimonio y buscar a quienes fueron parte de su entorno laboral más cercano.

La respuesta de Alfredo Benavides

Las cámaras de Magaly TV, La Firme llegaron hasta el set de JB en ATV y las reacciones no se hicieron esperar. Lejos de mostrar preocupación por las palabras de su excompañera, varios integrantes del elenco optaron por la burla y el sarcasmo.

Alfredo Benavides, líder del programa y la persona que descubrió a Dayanita en la televisión, lanzó una frase que rápidamente se viralizó. "Dicen los pastores y los cristianos que quien juega con brujería puede tener resultados, pero después el diablo se cobra el favor que hace", comentó.

Al escuchar nuevamente el nombre de la actriz, cerró con un "no me acuerdo" entre risas, dejando en claro que la relación entre ambos sigue marcada por la distancia.

Otros comediantes, como Martín Farfán y 'Milechi', fueron aún más duros en sus palabras. No solo se rieron del tema, sino que llegaron a calificar a Dayanita de "bruja", recordando incluso aquel episodio de mayo de 2025, cuando la Policía halló un cráneo cerca de la casa de la actriz en San Juan de Miraflores.

En aquel entonces, Dayanita y su pareja Miguel Rubio fueron trasladados a la comisaría para dar explicaciones. Según relató, el cráneo le habría sido entregado por un chamán como parte de rituales personales y, por precaución, decidió quemarlo. Aunque nunca se confirmó si se trataba de restos humanos, el caso causó revuelo.

Al final, la declaración de Dayanita sobre haber sido víctima de brujería en su entorno laboral desató todo un revuelo mediático. La reacción de Alfredo Benavides no tardó en llegar y, fiel a su estilo, se burló abiertamente de lo dicho por su excompañera de JB en ATV.