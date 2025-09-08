Melissa Paredes rompe su silencio y aclara si volvería a "América Hoy"

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El regreso de Melissa Paredes a la televisión es un tema que siempre genera especulación. Esta vez, la modelo rompió su silencio y decidió aclarar de una vez si volvería a América Hoy, el espacio matutino que la tuvo como una de sus figuras principales.

¿Melissa Paredes volverá a "América Hoy"?

Melissa Paredes, quien cumple otro año de casada con Anthony Aranda, se ha consolidado como una mujer plena y serena. En entrevista reciente, admitió que el tiempo la ha ayudado a madurar, y que los errores del pasado dejaron aprendizajes valiosos. Ahora, dice sentirse en equilibrio total entre lo personal y lo profesional.

Es en ese contexto que, al ser consultada sobre un posible retorno a la conducción de América Hoy, respondió con esa frase reveladora: "Trabajo en todo lo que me propongan, pero por el momento no estoy en conducción. Estoy en actuación y me encanta. (¿Te han propuesto volver? No. Prefiero no tocar el tema".

A pesar de esos compromisos, Melissa Paredes mantuvo una puerta abierta para el futuro y no descarta conducir nuevamente cuando su agenda lo permita

¿Por qué Melissa se fue de "América Hoy"?

Este revuelo llega después de años en que Melissa Paredes se mantuvo fuera del ojo público en cuanto a la conducción. Su partida del programa en octubre de 2021 estuvo envuelta en una fuerte controversia, cuando se difundieron imágenes besándose con Anthony Aranda, mientras aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

En ese momento, Melissa Paredes salió al frente en América Hoy para dar su descargo. Con lágrimas en los ojos, confesó que ya estaba distanciada de su esposo antes del famoso ampay, pero que seguían bajo el mismo techo porque "no tenía a dónde ir".

Al final, Melissa Paredes anunció que se alejaría del programa matutino por tiempo indefinido. Durante ese proceso, la exconductora se divorció del 'Gato' Cuba y decidió mudarse a otro departamento junto a su pequeña hija Mía.

Desde entonces, se dedicó de lleno a proyectos como Nina de Azúcar, una telenovela que le exige largas jornadas de grabación. También ha estado al frente de su academia de baile, U Move, junto con su esposo, compromiso que mantiene su agenda bien apretada.

Así, Melissa Paredes dejó en claro que no todo está dicho en su historia con la televisión. La actriz rompió su silencio y, con sinceridad, aclaró que no cierra la puerta a la idea de que volvería a América Hoy, aunque por ahora prefiere enfocarse en otros proyectos.