Nicola Porcella y otros famosos que se han solidarizado con Paola Suárez tras fuerte agresión: "Estamos contigo"

La influencer mexicana, Paola Suárez, ha sido víctima de una brutal golpiza por parte de su expareja, quién presuntamente la habría pateado al punto de romperle dos costillas y dejarle fuertes hematomas en el rostro. Ante esto, diversas personalidades del mundo del espectáculo se han solidarizado con ella, entre los que se encuentran Nicola Porcella y Tefi Valenzuela.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la amiga de Wendy Guevara lamentó la terrible situación que está pasando. Junto a una foto que la muestra postrada en una camilla, reveló que tiene dos costillas rotas y corre riesgo de perder la visión en un ojo.

"No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy apunto de perder el ojo, me quebraste 2 costillas y me agarraste a patadas en el suelo", escribió en un inicio.

Sin embargo, lo más sorprendente es que el hombre le había pedido la mano unas horas de propinarle la golpiza que ha atentado contra su vida. "Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me avisas pedido matrimonio", agregó.

Nicola Porcella fue el primero en expresar su solidaridad con Paola Suárez, escribiendo "Fuerza Paolita" en la sección de comentarios de tu publicación. Sin embargo, no fue el único ya que minutos más tarde la influencer Tefi Valenzuela también lamentó la terrible situación que viene pasando 'Paolita'.

En esa misma línea, una ola de celebridades y figuras mediáticas del ambiente artístico mexicano brindaron su total respaldo Paola, entre los que destacan el influencer Kunno, José, Andrea Legarreta, Brenda Zambrano, Mario Aguilar y otros más.

"Mucha fuerza hermana", "Mucha fuerza y ánimo! No estás sola", "Denuncia hermanaaaa, esto no se puede quedar impune", "Duele el alma verte así!! Nadie merece vivir esto Paola querida! Que pronto te recuperes y jamás tengas que pasar por algo así!! No estás sola!! Mi apoyo para ti!", "Mucha fuerza Paola! Esto no puede quedar impune tenemos que buscar justicia no se vale!", expresaron.