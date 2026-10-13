¡Nueva batalla judicial! Lucía de la Cruz anuncia que demandará a su expareja Luisito Caycho por estafa

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lucía de la Cruz reveló que su expareja, Luisito Caycho, la habría estafado al prometerle una gira musical por Europa que nunca llegó a concretarse. La cantante criolla aseguró que tomará acciones legales contra el popular 'Chamaco' y que viajará al Viejo Continente para denunciarlo ante las autoridades, luego de conocer que presuntamente habría utilizado su nombre para solicitar adelantos económicos.

La 'gira fantasma' de Lucía por Europa

Según contó la artista, ambos comenzaron a conversar en agosto sobre la posibilidad de organizar una gira musical para 2026. Inicialmente, ella tenía pensado viajar a España por vacaciones; sin embargo, Caycho le habría propuesto aprovechar la oportunidad para realizar presentaciones en distintos países europeos. Ante la propuesta, Lucía aceptó evaluar el proyecto, aunque consideró necesario formalizar un contrato.

De acuerdo con su versión, el supuesto recorrido contemplaba tres países y casi siete ciudades. Además, el 'Chamaco' habría preparado volantes promocionales y convencido a la intérprete de grabar videos para promocionar los eventos y contribuir a la venta de entradas. La cantante comenzó a ilusionarse con el proyecto, especialmente después de recibir información sobre los preparativos del viaje.

No obstante, las dudas aparecieron cuando recibió siete pasajes correspondientes al periodo del 18 de noviembre al 9 de diciembre. Su hija, quien también trabaja como su mánager, verificó los documentos y descubrió que los boletos figuraban como reservados, pero no habían sido pagados. Esta situación encendió las alarmas sobre la organización de la gira y sus posibilidades de realizarse.

" El viaje era del 18 de noviembre al 9 de diciembre (...) En agosto me mandó siete pasajes y yo ilusionada (...) Le pedí a mi hija, que es mi mánager, que verifique si los pasajes eran verdaderos y me dijo que estaban reservados, no pagados", contó a 'Magaly TV, la firme'.

Luisito habría solicitado adelantos de dinero

La preocupación aumentó cuando empresarios europeos se comunicaron con Lucía para advertirle que Caycho presuntamente habría utilizado su nombre para solicitar adelantos por las presentaciones. La artista afirmó que desconocía esas gestiones y que tampoco contaba con reservas de hoteles, itinerarios de vuelos ni dinero adelantado por los espectáculos.

. Él usó mi nombre para pedir adelantos. No tiene pasajes, no tiene el hotel reservado, no tengo plata que me haya adelantado, ni un itinerario de mis vuelos (...) ¡Guerra avisada, no mata gente!", sentenció.

Finalmente, la cantante aseguró que ya conversó con dos abogados y que pretende viajar a Europa para iniciar un proceso legal. Además, indicó que su expareja la habría bloqueado, por lo que buscará que las autoridades investiguen los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.