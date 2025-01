Pamela López es acusada de agredir a una de sus nanas: "Le pegó a Érika", dice audio que expuso Cueva

29/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El drama que tiene como protagonista a Christian Cueva y Pamela López no tiene cuando acabar. Esta vez, el deportista expuso un comprometedor audio, donde se le acusa a la trujillana de agredir a una de sus nanas. A continuación, te contamos más detalles sobre ello.

Pamela López acusada de agredir a nana

Christian Cueva se presentó en el programa de Andrea Llosa para contar su versión de hechos respecto a su polémica separación con la madre de sus hijos, Pamela López. Es así que, en medio de la conversación con la periodista, el popular 'Aladino' expuso un audio, donde una de las nanas que contrató para cuidar a sus hijos asegura que la animadora de eventos estuvo ausente en su hogar durante un mes y que para despistar a sus fans publicaba esporádicamente fotos en compañía de sus menores.

Además, la mujer increpó el hecho de que la trujillana pida atención psicológica cuando en realidad son sus trabajadoras, quienes lo necesitan por todo el daño que, según dijo, les causa: "A ver, ella habla de borrachera, habla que tienen alcohol, pero ella durante un mes no estuvo en la casa, solo una fotito de pantalla y listo, solo para que digan que es una buena madre (...) todos estos días no llega. Ahora en la mañana ha llegado con Claudia, que dicen que es psicóloga, será psicóloga de licor. Bien borracha la han visto sus hijos, cayéndose por la puerta, a ver ¿eso es vida? porque la verdad, a ella no le interesan sus hijos".

Sin embargo, lo que terminó por llamar la atención, fue que la trabajadora aseguró que una de sus compañeras fue agredida por Pamela López: "Todos los días nos duele la cabeza, a ver ella pide un psicólogo, psicólogo pedimos nosotros, por lo que nos ha traumado ella y lo que le pegó a Erika, a ver ¿eso es justo? Ella habla de morales y ¿es justo lo que le hizo a Erika? ¿Eso se va quedar así?", agregó.

De esta manera, se conoció que, según el audio expuesto por Christian Cueva, Pamela López agredió a una de sus nanas, además de reverlarse que tras su separación con el pelotero, esta se habría aparecido en varias oportunidades frente a sus hijos bajo los efectos del alcohol sin importarles su salud mental.