Pedro Aquino reaparece con emotivo mensaje junto a su esposa en plena crisis de Alianza Lima

Mientras Alianza Lima enfrenta una de sus semanas más tensas tras el episodio de indisciplina que sacudió al plantel, Pedro Aquino reapareció públicamente con un emotivo mensaje junto a su esposa Katherine Fernández, llamando la atención en medio del complicado panorama blanquiazul.

Polémica en Alianza Lima

Todo comenzó cuando se conoció el episodio de indisciplina que involucró a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, generando un fuerte remezón interno en Alianza Lima. En medio de esa tormenta, el nombre de Pedro Aquino también apareció en escena, lo que rápidamente encendió las alarmas.

Según la información difundida, Pedro Aquino estuvo junto a Erick Castillo en la habitación donde ocurrieron los actos cuestionados.

No obstante, desde el club dejaron en claro que Pedro Aquino no tuvo participación alguna en los hechos que se investigan, motivo por el cual no fue separado del plantel ni recibió sanción alguna.

La periodista Ana Lucía Rodríguez fue quien aclaró la situación en el programa L1 Max, señalando que desde Alianza Lima descartaron cualquier falta del jugador.

"Me dicen en Alianza Lima que no habría indisciplina de Pedro Aquino. Hoy van a esperar el descargo de Sergio Peña", explicó la comunicadora.

Pedro Aquino y su emotivo mensaje

Paralelamente a las aclaraciones deportivas, el foco también se trasladó al plano personal. Tras la difusión del caso, se conoció que Katherine Fernández, esposa de Pedro Aquino, tomó medidas en sus redes sociales.

Resulta que limitó los comentarios y eliminó todas las fotografías que tenía junto al futbolista, lo que desató rumores sobre una posible crisis en la relación.

Pero fue el propio jugador quien salió al frente para apagar cualquier rumor. Desde su Instagram, Pedro Aquino subió una foto junto a su esposa y la remató con un mensaje corto, clarito y sin rodeos: "Más unidos que nunca", acompañado de un corazón.

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Mientras tanto, en Alianza Lima intentan pasar la página y volver a enfocarse en la cancha. El cuadro íntimo ya se alista para medirse ante Sport Huancayo este viernes 30 de enero, en el arranque de la Liga 1 2026, en un duelo que se jugará en el Estadio IPD de Huancayo desde el mediodía.

Así, en pleno lío que atraviesa Alianza Lima, Pedro Aquino dejó clarísimo, con un mensaje lleno de cariño para su esposa Katherine Fernández, que su relación sigue firme, pese a los rumores que se dispararon luego de que ella borrara todas las fotos que tenía junto al futbolista.