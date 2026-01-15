Pamela López DESENMASCARA a Cueva y ENCIENDE más la POLÉMICA con Tapia: "Decía que se creía el capitán"

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La tajante postura del mediocampista nacional Renato Tapia sobre la actualidad de la selección peruana y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), originó una serie de reacciones como la de Christian Cueva quien no compartió dicha opinión y a su vez recibió una indirecta del '13'. Ahora, la ex de 'Aladino', Pamela López encendió aún más esta polémica.

Pamela López enciende polémica entre Cueva y Tapia

La 'gota que derramó el vaso' fueron las declaraciones del actual jugador del Al-Wasl, de Arabia Saudita, quien en diálogo con el programa de YouTube 'Doble Punta' expresó que "le da mucha pena" la realidad que hoy afronta la FPF y dejó en evidencia la mala relación que tiene con su presidente Agustín Lozano.

Además, reveló que existe un contexto de desconcierto e incertidumbre en trabajadores del ente rector del fútbol nacional. De igual forma aseguró que en la interna del combinado patrio existe 'hipocresía'.

Sus declaraciones, no fueron compartidas por 'Cuevita', quien en conversación con una radio deportiva, reaccionó con firmeza señalando que no era la forma ni el momento para que, quien fue su compañero en la Bicolor, emitiera ese tipo de opinión. Por el contrario, manifestó que los problemas internos debieron arreglarse en su momento.

La polémica se incrementó más cuando Tapia recurrió a sus redes sociales para publicar un mensaje a modo de dardo para el autodenominado '10 del pueblo': "Dime dónde trabajas y te diré quien eres". Y por si fuera poco, quien avivó más esta especie de 'dimes y diretes' fue la madre de los hijos del jugador de Juan Pablo, Pamela López.

Continúa el tema de Renato Tapia y Christian Cueva.



Su aún esposa Pamela López revela: "Christian Cueva, me toca pues evidenciarte una vez más. Este tema entre Renato Tapia y Christian, pues viene de hace bastante tiempo, pero siempre con el tema futbolístico" pic.twitter.com/EZEY58jTis — Luigui Torres (@LuiguiTorres23) January 15, 2026

¿Qué fue lo que dijo Pamela López?

La actual pareja del cantante Paul Michael, no fue ajena a lo dicho por el enamorado de Pamela Franco y sacó al fresco lo que este pensaba en su momento de Tapia. En una reciente aparición en un programa de espectáculos, López reveló que 'Aladino' no hablaba de la mejor manera del 'Cabezón'.

"El problema era de Christian, porque yo a Renato nunca lo vi. Llegaba a la casa y hablaba sobre Renato. Decía que se creía el capitán porque era el 'Capitán del Futuro'. Y no solamente era de Renato, sino de muchos compañeros. Entonces, sí es verdad lo de la hipocresía en la selección", expresó.

Deslizando que Christian Cueva y Renato Tapia no habrían sido los mejores compañeros, Pamela López aseguró que su expareja siempre expresaba que el mediocampista se creía capitán deslizando que la relación entre ambos no era la mejor.