Paolo Hurtado celebra 13 años de matrimonio con Rosa Fuentes: "Seguir adelante juntos"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La historia de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes suma un nuevo capítulo, esta vez con una celebración especial por sus 13 años de matrimonio, en medio de una relación que ha pasado por momentos complicados y también de reconstrucción.

Paolo Hurtado celebra aniversario con Rosa Fuentes

Resulta que el 'Caballito' sorprendió a Rosa Fuentes con una romántica celebración por sus 13 años de matrimonio. El momento no pasó desapercibido, pues el futbolista armó un ambiente lleno de detalles lindos para la madre de sus hijos.

Con rosas rojas, globos de corazón y pétalos por todos lados, la sorpresa traía un mensaje especial de "Feliz Aniversario". El detallazo se subió a las redes sociales y de inmediato llamó la atención de todos sus fieles seguidores.

Además del detalle romántico, la celebración incluyó una sesión de fotos familiar, donde Paolo Hurtado y Rosa Fuentes posaron juntos junto a sus hijos.

Paolo Hurtado y su romántico mensaje

Como parte de la celebración, Paolo Hurtado dedicó unas palabras que reflejan la etapa que atraviesa la pareja tras los momentos difíciles.

"El amor no es solo momentos felices, es también resistir, aprender y seguir adelante juntos. 13 años de historia que valen más que mil palabras", escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

Paolo Hurtado celebra 13 años de matrimonio con Rosa Fuentes

Paolo Hurtado y el escándalo con Jossmery Toledo

La historia entre Paolo Hurtado y Rosa Fuentes no siempre ha sido tranquila. En 2023, la pareja se vio envuelta en una fuerte polémica luego de un ampay del futbolista con Jossmery Toledo en Cusco, lo que generó un gran impacto mediático.

Las imágenes mostraron a ambos compartiendo tiempo juntos, lo que desencadenó una crisis en su matrimonio, especialmente porque el hecho ocurrió cuando Rosa Fuentes estaba embarazada.

Luego del ampay, anunció el fin de su matrimonio mediante un comunicado en sus redes. "Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly TV, he decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado", comunicó en aquel entonces.

Luego del escándalo, decidieron remarla de nuevo. Según se contó en ese momento, se metieron a terapia familiar para superar el problema y así seguir adelante con su vida juntos.

Así, Paolo Hurtado celebra 13 años de matrimonio con Rosa Fuentes, reafirmando su relación con un gesto romántico y familiar que refleja una etapa más estable luego de los momentos difíciles que atravesaron.