Magaly Medina REVELA que Onelia Molina tendría VIDEOS de la despedida de Said Palao

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El 24 de marzo, la "Urraca" compartió en su programa un informe sobre la despedida de soltero de Said en Medellín, con el testimonio que Onelia brindó a su reportero luego de enterarse de todo lo ocurrido a través de su amiga, Tammy Parra, la ex de Diego Rodríguez.

"Onelia nos ha revelado cómo ella se enteró de lo que pasó en Colombia en la despedida que tuvo Said Palao antes de casarse el año 2025, en fechas que van desde el 13 al 17 de marzo. Parece que estas son fechas que ellos conmemoran de cierta manera, porque ahora, en casi las mismas fechas, se fueron al yate a Argentina, a la dizque despedida de soltero de un casado", comentó.

Onelia Molina tendría en videos de la de despedida de Said Palao

Medina también advirtió que Onelia habría tomado precauciones y guardado este material como respaldo.

"Si alguien quiere tomar medidas o reaccionar contra ella, tiene que pensárselo dos veces, porque hay material muy sensible que no nos corresponde a nosotros (divulgar), que es de una conversa entre Onelia y Tamy Parra, una famosa influencer mexicana que estuvo de novia con Diego Rodríguez, y ella le cuenta y le da cosas y videos a Onelia. Ella lo tiene como un backup por si alguien quiere (demandarla)", agregó.

En esa línea, Medina revela que Tammy Parra habría descubierto los eventos en torno a la despedida de soltero de Said Palao luego de acceder a un dispositivo de su hoy expareja.

Fueron estas imágenes comprometedoras, según la periodista, lo que le habría llevado a la influencer mexicana a separarse del modelo peruano.

Onelia afirma que Alejandra está desesperada

En la más reciente edición de "Magaly TV, la firme", Onelia confesó que Said Palao le habría sido infiel a Alejandra durante su viaje de despedida de soltero en marzo de 2025.

Por ello, la fiesta en el yate y la casa de campo en Argentina, ocurrida hace dos semanas, sería la segunda vez que el chico reality traiciona a la empresaria.

Debido a todo lo expuesto, Onelia afirmó que habló con Alejandra y que ella se siente desesperada y en busca de respuestas sobre la presunta infidelidad de Said. "Quiere que le diga todo... Ale está tan desesperada que quiere pagar para que le digan ", señaló al reportero de Magaly.

En esa misma línea, aseguró que Baigorria estaría interesada en tener pruebas fehacientes de la infidelidad de Said, para lo cual no escatimaría en gastos e incluso estaría pensando viajar al extranjero para conseguir las respuestas que necesita.