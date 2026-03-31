Piero Arenas, integrante de 'Esto es Guerra', es denunciado por abuso sexual: "Dañaron mi honra"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una grave denuncia ha remecido a la televisión peruana. El integrante de Esto es Guerra, Piero Arenas, fue denunciado penalmente por presuntamente haber abusado de una joven durante un viaje a Iquitos y por haber publicado videos privados sin su consentimiento. La presunta víctima llegó a Lima para buscar justicia.

Piero Arenas es denunciado penalmente

Magaly TV, la firme se contactó con Marcela Sánchez, la joven de 19 años que asegura haber sido abusada sexualmente por Piero Arenas. Según dijo, el último jueves por la tarde recibió la invitación del grupo de amigos de Piero, a través de una tercera persona, y así llegó a una embarcación donde se realizaba una fiesta.

La condición para estar allí era que tenía que "generar show", ya que Piero estaba transmitiendo a través de Kick y necesitaba que sus visualizaciones no cayeran. Una vez terminada la fiesta en la embarcación, se dirigieron a la ciudad para hacer un tour de discotecas, donde hubo mucho consumo de alcohol.

Sin embargo, la pesadilla habría comenzado aproximadamente a las cuatro de la mañana, cuando los amigos llevaron a Marcela al hospedaje donde se estaban quedando, y allí el chico reality habría abusado de ella mientras sus amigos estaban conscientes de lo ocurrido y no la auxiliaron.

" Yo había dicho que no quería quedarme ahí, yo quería regresar a mi casa . Mi celular se había apagado, era tarde y no pasaba ningún auto", contó la joven, quien se siente sumamente afectada, porque afirma que han vulnerado su intimidad y han dañado su honra y su dignidad, aprovechándose de que estaba bajo los efectos del alcohol.

Denunciados podrían recibir hasta 20 años de cárcel

Marcela llegó a Lima para hacer la denuncia correspondiente, a pesar de que Piero Arenas y su grupo de amigos intentaron contactarse con ella para encontrar una solución. La joven ha optado por llevar todo por la vía legal, colocando dos denuncias por varios delitos que podrían sumar una pena de hasta 20 años de cárcel, según explicó su abogado Felipe Salas.

Cabe resaltar que, hasta el momento, Piero Arenas no se ha pronunciado al respecto y continúa con sus transmisiones en redes sociales con total normalidad. No obstante, decenas de internautas acudieron a sus redes sociales para lanzarle una ola de críticas y pedirle que responda ante las graves acusaciones en su contra.

Es así que, el caso de Piero Arenas ha generado gran polémica y rechazo en la opinión pública. Mientras la denuncia sigue su curso legal, la presunta víctima busca justicia. Se espera un pronunciamiento del implicado, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.