Santi Lesmes anuncia denuncia contra Carlos Orozco por compararlo con P. Diddy

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La confrontación entre el conductor de televisión Santi Lesmes y el streamer Carlos Orozco escaló a un nuevo nivel. Lesmes anunció que presentará una denuncia contra Orozco por haberlo comparado con el rapero estadounidense P. Diddy, actualmente investigado por delitos sexuales. Según el presentador, la referencia constituye una insinuación grave que afecta directamente su reputación.

¿Cuándo y por qué lo llamó "P. Diddy"?

La polémica se originó durante una transmisión en vivo de Orozco, en la que cuestionaba las "promesas incumplidas" de Lesmes hacia el joven narrador Pol Deportes. En ese contexto, mientras criticaba que no se concretara la jornada anunciada con Lionel Messi ni otros compromisos, Orozco leyó un comentario de su chat que lo llamaba "P. Diddy Lesmes" y lo repitió en tono de broma, según afirmó.

Para Lesmes, la comparación fue ofensiva porque lo vinculaba con un personaje investigado por delitos graves, lo que interpretó como una insinuación directa hacia su persona, adelantando que llevará el caso a un juzgado.

"Tú estás dejando entender así sutil de que yo pueda ser un violador infantil, yo no te conozco, pero nos vamos a conocer en un juzgado y ahí vas a tener que demostrar lo que estás diciendo", declaró.

Orozco ha cuestionado reiteradamente el rol de Lesmes como acompañante de Pol Deportes, señalando que no se han cumplido las expectativas generadas en torno al adolescente narrador. Entre ellas, menciona la supuesta oportunidad de narrar partidos en Europa y la jornada con el Inter Miami, que finalmente no se concretaron.

La respuesta de Orozco

Tras el anuncio de la demanda, Orozco respondió desde su programa Ouke. Justificó el uso del término "P. Diddy" señalando que lo tomó de un comentario de su directo para "bajar pepa", es decir, para darle un tono humorístico. Negó que se tratara de una acusación personal y defendió que sus críticas apuntan a la transparencia del rol de Lesmes con Pol Deportes.

"Yo no puedo dejar de preguntar qué será de un joven menor de edad del que dices que eres manager", afirmó, subrayando que su intención es cuestionar las promesas incumplidas y la tutela ejercida sobre el adolescente.

La disputa entre ambas figuras refleja cómo una polémica digital puede derivar en acciones legales. Mientras Lesmes considera difamatoria la comparación, Orozco insiste en que fue una broma surgida de su audiencia y que sus críticas son legítimas frente a las promesas incumplidas hacia Pol Deportes. El caso pone en discusión los límites entre la sátira, la crítica y la difamación en el ecosistema mediático peruano.