¿Se quedó calva? Ethel Pozo impacta al quitarse las extensiones EN VIVO y deja en shock a todos

Un impactante momento protagonizó Ethel Pozo en 'América Hoy' cuando decidió mostrarse al natural y quitarse las extensiones en vivo. La conductora sorprendió a todos los presentes con un curioso detalle: se está quedando calva.

La hija de Gisela Valcárcel afirmó que casi no tiene cabello, debido a sus embarazos y su operación de la manga gástrica.

Todo empezó cuando, en el programa matinal, se tocó el tema de la caída del cabello, donde se abordó la causa de este padecimiento y cómo revertir la situación. Fue en ese momento cuando Ethel Pozo decidió mostrar cómo es su cabello sin las extensiones.

"Me saco estas del clip y tengo más pegadas, es que yo ya no tengo cabello cuando me saco", dijo al inicio.