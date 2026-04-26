¡Sin filtros! La INESPERADA FOTO de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en plena noche de bodas

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras sellar su relación de 13 años en una boda secreta de ensueño en el Cusco, Bruno Ascenzo y Adrián Bello sorprendieron a sus seguidores al romper con su estilo reservado y compartir una imagen íntima de ambos en plena noche de bodas.

Ascenzo y Bello dejan ver su intimidad tras casarse

Este sábado 25 de abril, el cineasta y el cantautor peruanos celebraron su matrimonio en una ceremonia al aire libre en un hotel boutique del Valle Sagrado del Cusco, con invitados famosos como Denisse Dibós, Stephanie Cayo, Alejandro Sanz, y más.

La boda se celebró en estricto privado, manteniéndose en hermetismo total hasta que la wedding planner, el propio hotel y la fotógrafa, difundieron primeras imágenes y videos.

En tanto, fiel a su estilo hermético, ni Ascenzo ni Bello publicaron ninguna instantánea del evento. Sin embargo, en un inesperado gesto, los recién casados decidieron revelar la intimidad de su noche de bodas.

Este domingo, Adrián Bello compartió una imagen donde se muestra en la cama con un Ascenzo dormido en su pecho. El cantante, con una sonrisa genuina al natural, lucía con orgullo su anillo de bodas.

Adrián Bello publica íntima foto en la cama con Bruno Ascenzo tras casarse en Cusco.

La boda de ensueño entre Adrián Bello y Bruno Ascenzo

Entre los otros invitados, destacaron actores y personajes emblemáticos del medio artístico peruano, como Melania Urbina, Giovanni Ciccia, Gisela Ponce de León, Anahí de Cárdenas y Luciana Blomberg.

En una emotiva publicación, De Cárdenas también compartió sus propias fotos de la pareja compartiendo un emocionante beso, aparentemente durante un baile. La actriz aseguró que la boda "destronó" a la de ella.

Por su parte, luciendo un vestido blanco, Stephanie Cayo tuvo una participación musical donde entonó 'Sabor a Mí' ante la vista de los novios, quienes se habían sentado en el gras sin mayor formalidad, según dejó ver un video del hotel La Casona de Yucay.

Cayo había llegado un día antes a la Ciudad Imperial, siendo captada junto a su pareja, el cantante Alejandro Sanz, con quien, posteriormente, visitó Machu Picchu, según la romántica imagen que postearon.

Asimismo, Adrián Bello también dio rienda suelta a su talento al interpretar sus propias canciones desde el escenario, dándole un toque aun más memorable.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello sorprendieron a sus seguidores al compartir una imagen íntima de ambos tras casarse en Cusco.