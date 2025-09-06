Thaísa Leal, ex de Paolo Guerrero, celebra la llegada de su primera hija: "Soy madre, ¡Ayuda!"

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La espera terminó y la influencer brasileña Thaísa Leal, ex de Paolo Guerrero, dio a luz a su primera hija, convirtiéndose en madre por primera vez. La nutricionista compartió la noticia a través de sus redes sociales, mostrando fotos y videos de su bebé en brazos y junto a su esposo millonario, el empresario Gabriel Ferreira.

Ex de Guerrero se convierte en madre

En un carrusel de fotografías, Thaísa Leal aparece sonriente cargando a su pequeña, que según contó ella misma sería una niña. Otra imagen muestra a la influencer junto a su esposo y la bebé, mientras una enfermera atiende a la recién nacida.

"¡Omg! Soy madre. Ayuda así. PD. La risa fue un alivio porque el parto fue con llanto", escribió la ex de Paolo Guerrero, mensaje que rápidamente acumuló miles de reacciones y cientos de comentarios de amigos, familiares y seguidores felicitándola por este gran momento.

En las últimas horas, la también empresaria compartió breves videos en sus historias de Instagram mostrando su rutina con la bebé, incluyendo momentos de lactancia y los horarios en los que duerme junto a su pequeña. Además, reveló los alimentos que está consumiendo para mantener la lactancia y cuidar de su bienestar y el de su hija.

La influencer no dudó en relatar cómo vivió el parto: "Esto parecía una eternidad. Siempre tuve miedo del parto. Siempre tenía nervios porque pensaba que me dolería. ¿Me dolió? Bueno, fue un parto normal para mí. Puede ser diferente en los próximos hijos, así como puede ser diferente para ti".

Añadió también que se apoyó en un equipo médico de confianza: "Esta es una única dicha, uno debe prepararse con conocimiento técnico, tenía un equipo médico muy bueno que me acompañó en todo momento como tenía que ser. Porque realmente no tenía control de nada".

¿Por qué se terminó la relación?

Antes de convertirse en madre, Thaísa Leal mantuvo una relación con el futbolista peruano Paolo Guerrero, que inició en 2017 y fue vista por muchos como un cuento de hadas en redes sociales y eventos públicos.

Sin embargo, para 2019 comenzaron a surgir rumores de distanciamiento. La ausencia de muestras de cariño en Instagram y la falta de presencia de Thaísa Leal en fechas importantes, como el cumpleaños del futbolista, generaron especulaciones.

Incluso, el programa Magaly TV, La Firme informó sobre una supuesta cercanía entre Paolo Guerrero y la modelo Kristel Sakay, aunque esta negó los hechos.

La confirmación del final de su relación llegó por medio de una publicación de Thaísa Leal, en la que compartió una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta para Paolo Guerrero: "¿Extrañas? Llama. ¿Quieres encontrar? Invita. ¿Quieres comprensión? Explica. ¿Tienes dudas? Pregunta. ¿Has cometido un error? Discúlpate".

Con la llegada de su primera hija, Thaísa Leal, ex de Paolo Guerrero, inicia una etapa llena de emociones y aprendizajes. La nutricionista y empresaria ha mostrado cómo vive la maternidad, compartiendo con sus fans los momentos más tiernos junto a su bebé y su esposo millonario.