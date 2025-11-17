RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Reconocimiento a una leyenda

Tom Cruise recibe su primer Oscar: la Academia le otorga galardón honorífico por su gran trayectoria

El actor de "Misión Imposible" fue ovacionado en los Governors Awards al finalmente recibir su primer Oscar, tras más de 40 años de carrera. "Hacer películas es lo que soy", dijo emocionado.

17/11/2025

Una estatuilla esperada por décadas. Después de más de 40 años de carrera y cuatro nominaciones sin victoria, Tom Cruise recibió finalmente su primer Oscar. La Academia le otorgó un galardón honorífico durante la ceremonia de los Governors Awards 2025, celebrada en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles.

El premio reconoce su contribución excepcional al cine, tanto como actor como productor. Cruise, de 63 años, ha sido una figura clave en la industria desde los años 80, protagonizando clásicos como 'Top Gun', 'Nacido el 4 de julio', 'Jerry Maguire' y su saga más conocida, 'Misión Imposible'.

Un discurso emotivo

La distinción le fue entregada por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, con quien se halla trabajando en una nueva producción de la cuál aún no se sabe el título.

Cruise fue ovacionado por figuras como Leonardo DiCaprio, Natalie Portman, Hugh Jackman y Steven Spielberg, grandes y consolidadas figuras del cine. En su discurso, visiblemente emocionado, dijo:

"Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy".

También prometió seguir defendiendo el cine y apoyar nuevas voces, "ojalá sin muchos más huesos rotos", bromeó, en alusión a sus arriesgadas escenas de acción. Hazañas como aferrarse a un avión en pleno vuelo, saltar desde helicópteros y escalar edificios, le han dado una reputación icónica convirtiéndose en un sello distintivo de sus películas.

Asimismo, dedicó unas palabras a los presentes y a los diferentes artistas y productores que lo han acompañado a lo largo de toda su carrera:

"Los llevo conmigo en cada fotograma de cada película que he hecho y que haré".

Un Oscar simbólico

Cruise había sido nominado tres veces como actor —por 'Nacido' el 4 de julio (1989), 'Jerry Maguire' (1996) y 'Magnolia' (1999)— y una como productor por 'Top Gun: Maverick' (2022), en donde el propio Cruise y su elenco tuvieron que aprender a volar aviones de combate para dar mayor realismo al filme, con un entrenamiento aprobado por la Marina estadounidense.

Sin embargo, a pesar de todas estas hazañas y nominaciones, nunca había ganado. Este Oscar honorífico marca un hito simbólico en su carrera, reconociendo su impacto duradero en la industria.

"Este puede ser su primer Oscar, pero por lo que he visto y experimentado, no será el último", dijo Iñarritu al momento de presentar a Cruise.

El Oscar honorífico a Tom Cruise no solo celebra su legado, sino que reivindica su lugar como uno de los más grandes del cine contemporáneo. En una industria en constante cambio, Cruise sigue siendo sinónimo de espectáculo, compromiso y pasión por la pantalla grande.

