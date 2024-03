Wendy Guevara no descarta hacerse una vaginoplastía, pero hace aclaración: "Antes congelaría mis espermas"

26/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Wendy Guevara se ha convertido en una de las influencers más poderosas de todo México tras su paso por 'La casa de los famosos'. En una reciente entrevista, la también actriz afirmó que ha considerado someterse a una vaginaplastía y contó más detalles sobre su transición de género.

"Cuando tenía doce años había un programa, Desde Gayola, donde salía Alejandra Bogue. Yo decía, 'Quiero ser como ella'. Empecé mi transición cuando me puse peluca. Usé hormonas a mis 16 años, pero me automediqué", dijo la influencer mexicana.

Sin embargo, Recomendó a todos sus seguidores que no sigan sus pasos y que si desean realizar algún tratamiento hormonal acudan a un especialista ya que ella tuvo muchos efectos adversos

"Ahora les digo en las redes que existen doctores que balancean tus hormonas para que no tengas un descontrol. Yo me equivoqué. Me empecé a sentir mal. Lloraba de todo", contó para TVNotas.

¿Se hará una vaginoplastía?

Wendy contó que varias de sus amigas decidieron quitarse los testículos para ser más femeninas, pero todo debe hacerse bajo una supervisión médica.

"Hay chicas trans que se han quitado los testículos para dejar de producir testosterona. Te vuelves más femenina, la masa muscular baja. Pero todo debe ser bajo supervisión médica. No lo quito de mis planes de vida", agregó.

Además, explicó que por nada del mundo cambiaría su nombre ya que se siente cómoda con la identidad que actualmente tiene.

"Algunas se han hecho la vaginoplastía y son sumamente normales. Me han contado que sí tienen placer sexual. No sé si me mientan. Necesito probarlo para hablar. Tu cuerpo y tu mente lo resienten. Por eso es importante un acompañamiento psicológico. A ver qué decido. Pero no me cambiaría oficialmente el nombre. Si un día me dicen 'Luis', yo feliz volteo y saludo", explicó.

Sobre la posibilidad de tener hijos en el futuro, la ganadora de 'La casa de los famosos' dijo que no lo descarta, pero ahora no, ya que se encuentra trabajando.

"Me gustaría tener hijos. Así que, si me quito los testículos, antes congelaría mis espermas. Aunque, ahorita, lo que me interesa es trabajar mucho porque, si tengo un hijo, no quiero que le falte nada", sentenció.

Es así que, Wendy Guevara no descarta hacerse una vaginoplastía y además hizo enfásis en que llevar un tratamiento hormonal debe estar supervisado por un médico, ya que puede tener efectos adversos.