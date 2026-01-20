Protestas por seguridad ante decisión del gobierno sobre traslado de REOS al penal de Challapalca

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La confirmación del presidente José Jerí de que el traslado de internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca es una "decisión tomada" y un "tema de Estado" ha generado una ola de indignación en Tacna. Frente a esta postura del Ejecutivo, el Frente de Defensa anunció una protesta respaldada por gremios, colectivos y juntas vecinales en defensa de la seguridad regional, advirtiendo que el plazo para recibir una respuesta formal vence este lunes 19 de enero.

Frente de Defensa anunció una protesta

Dante Morales, presidente del Frente de Defensa de Tacna, confirmó que una comisión acudirá a la prefectura para exigir el pronunciamiento oficial por escrito. Aunque reconoció que las declaraciones previas del mandatario ya se interpretan como una negativa, aseguró que se agotará la vía del diálogo. El dirigente indicó que el Frente ya consulta con sus bases si la medida consistirá en una movilización masiva o en un paro regional.

"Ya tenemos la aceptación de un gran número de bases. Estamos hablando de 25 organizaciones", dijo.

Gremios articulados y expectativas

Entre las organizaciones que han confirmado su incorporación figuran el CONREDE, mercados, sectores de transporte urbano y de frontera, maestros y federaciones barriales. Morales agregó que existen "10 o 12 organizaciones" que ya dieron su visto bueno, lo que supera el 50% de aceptación. Dependiendo de los permisos formales —que requieren siete días—, la movilización podría concretarse la próxima semana.

El Frente adelantó que cuenta con respaldo técnico para sustentar por qué el incremento de internos en el penal podría afectar la seguridad fronteriza y ciudadana. Además, criticaron la falta de gestión de autoridades locales y congresistas, comparando el escenario con Moquegua, donde la gobernadora logró obtener una visita presidencial

Escenario previo al martes

La tensión alcanzará su punto máximo este martes 20 de enero, cuando se lleve a cabo una asamblea ampliada en el Colegio de Arquitectos. En ese espacio se definirá el inicio de las medidas de fuerza y el cronograma de acciones. De no existir apertura al diálogo, la fecha exacta de la protesta será anunciada al finalizar la reunión.

Tacna insiste en que su demanda no es política, sino de seguridad, y apunta directamente a las consecuencias que podría acarrear el fortalecimiento del penal de Challapalca. Para los gremios, la región fronteriza no puede quedar relegada ni expuesta, por lo que la protesta será la herramienta para defender su seguridad y rechazar la política penitenciaria asociada al penal.