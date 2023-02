Alcalde de Machu Picchu: Estamos de acuerdo con las protestas, pero en contra de los actos violentos

15/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Machu Picchu, Elvis Latorre Uñaccori, aseguró este miércoles que los habitantes de su distrito, ubicado en la región Cusco, están de acuerdo con que se realicen protestas, pero de manera pacífica, pues no respaldan que se cometan actos violentos en medio de estas movilizaciones.

"Nosotros aquí en la población, y particularmente, estamos de acuerdo con las marchas, pero con las marchas según nuestra Constitución. Es un derecho constitucional, pero estamos en contra de los actos violentos", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', la autoridad recalcó su posición a favor de que la ciudadanía marche para expresar su descontento; sin embargo, rechazó que ello resulte en perjuicio del turismo en la zona.

"No estoy en contra de las marchas, pero creo que no podemos condenar con hambre a aquellos sectores que vivimos netamente del turismo. Mi distrito, a un 100%, vivimos del turismo, no nos dedicamos a otro tipo de actividad, y si no tenemos turismo hay muchas empresas que están quebrando, la tasa de desempleo se ha disparado", detalló.

Reabren Machu Picchu desde hoy

El alcalde Latorre resaltó que Machu Picchu reabrió hoy, 15 de febrero. "Machu Picchu ha estado cerrado desde el día 20 de enero hasta ayer, que oficialmente el día de hoy se ha dado la apertura del santuario", precisó.

En esa línea, informó que sostuvo reuniones con miembros del Poder Ejecutivo para afinar detalles respecto al reinicio de las operaciones.

"Me he constituido hace más de una semana atrás, en un inicio para conversar con algunos ministros, y ya hace pocos días con el Ejecutivo, para ver el tema de la reapertura", señaló.

De igual manera, anunció que se juntó, en una mesa de trabajo, con diversos actores que influyen en el flujo del turismo y establecieron compromisos; entre lo cual, se firmó un acta que garantiza el tránsito regular de los trenes en su jurisdicción.

"En la mesa de trabajo nos hemos puesto de acuerdo muchísimos actores, que conllevan el flujo normal y constante del turismo, y hemos tenido ciertos compromisos. Particularmente yo, el día de ayer, ese fue mi compromiso como alcalde, me he juntado con todos los presidentes de las comunidades, en la cual hemos firmado un acta en el que garantizamos, en mi jurisdicción, el flujo normal y constante de los trenes", puntualizó.

Latorre Uñaccori dijo que a petición suya, y a través de la Policía Nacional del Perú (PNP), ha intentado hacer entender la importancia de que haya un corredor turístico.

Carta notarial a medio de comunicación

Por otra parte, la autoridad distrital expresó en Exitosa su molestia con un medio de comunicación, pues manifiesta que los han señalado de cometer actos violentos durante las manifestaciones, hecho que descartó categóricamente.

"Quiero comentarte mi molestia particularmente con un medio de comunicación, a través de Beto Ortiz, en el que hace mención, nos tilda de comunistas hasta creo que de terroristas, en el que nosotros habíamos tomado acciones violentas en cuanto al levantado de la línea férrea, habíamos querido tomar violentamente una entidad pública o privada, cosa que yo lo desmiento categóricamente", informó.

En tal sentido, anunció que enviará una carta notarial para que, quienes se encargaron de difundir dicha información, se rectifiquen sobre lo mencionado.

"Aquí, en Machu Picchu, nunca se ha dado un tema así [...] no se ha dado ningún tipo de acto de violencia. Por ese lado quiero descartarlo y a la vez, también, le voy a hacer llegar la carta notarial para que se rectifique debido a que nos tilda y nos hace ver como un distrito violento", reveló.

