Alcalde de Tarata critica nueva prórroga de emergencia y advierte que Challapalca agrava la inseguridad en la región

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde de Tarata, Kenny Menéndez Copaja, cuestionó la extensión del estado de emergencia, la situación de Challapalca y seguridad en la región, al considerar que no existen cambios reales tras más de 30 días de vigencia. "Sí, el día de ayer hemos tenido una noticia que se ha ampliado la emergencia, pero es algo no tan trascendente para Tarata", afirmó. La autoridad señaló que la medida limita reuniones y manifestaciones, sin generar mejoras visibles en la población.

Menéndez sostuvo que estas disposiciones se han vuelto reiterativas. "Estas declaratorias de emergencia ya son como plato repetido, no hay ningún cambio, no hay nada novedoso", expresó. El alcalde remarcó que, desde su perspectiva, la prioridad en la provincia no es la medida excepcional, sino la falta de presupuesto y necesidades básicas aún no atendidas por el Estado.

Sospechas por traslado de reos

El burgomaestre también manifestó su preocupación por posibles decisiones vinculadas al penal de Challapalca. Según indicó, la ampliación de la emergencia podría estar relacionada con el traslado de internos. "La otra vez hicieron igual y trajeron más presos, eso es lo que me causa extrañeza", declaró. Además, precisó que la población no ha protagonizado movilizaciones recientes, lo que incrementa sus dudas sobre la medida.

Asimismo, informó que sostendría reuniones con autoridades en Tacna para analizar la situación. En paralelo, insistió en que existe un creciente interés en torno al penal, debido a sus efectos en el entorno. Entre ellos, mencionó la posible contaminación del río Maure y el aumento de riesgos vinculados a la delincuencia en la zona.

Cuestionamientos al Gobierno

El alcalde criticó la postura de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que según indicó niega problemas de inseguridad y contaminación. "Me ha llegado un documento indicando cómo puedo decir que se ha incrementado la delincuencia si no tengo indicadores", señaló. Frente a ello, cuestionó que se le exija pruebas técnicas sin contar con los recursos necesarios para realizarlas.

En ese contexto, lanzó una dura crítica al Ejecutivo. "El Estado ahora está en contra del pueblo", manifestó, al tiempo que lamentó la falta de respaldo de otras autoridades y candidatos. También recordó que gestiones realizadas en Lima no obtuvieron respuesta. "Hemos ido a Lima, nos han burlado, no está el presidente", sostuvo.

Falta de unidad política

Menéndez Copaja advirtió que la falta de articulación entre autoridades agrava la situación. A su juicio, la ausencia de pronunciamientos de alcaldes y representantes políticos deja vulnerable a la región. "Si los alcaldes no se han pronunciado, ¿usted se imagina cómo van a dejar al pueblo?", cuestionó

Asimismo, señaló que las decisiones del Estado responden a factores políticos, especialmente en el contexto electoral. Por ello, indicó que se evaluarán acciones luego de las elecciones, cuando se conozca la orientación del nuevo gobierno en temas de seguridad y sistema penitenciario.

Expectativas tras elecciones

El alcalde adelantó que buscará reunirse con los futuros representantes al Congreso para impulsar una agenda común. Consideró clave que exista unidad y respaldo en bancadas parlamentarias. "La política se basa en las bancadas que tenga en Lima", explicó, al destacar que sin esa articulación es difícil lograr cambios.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar con las gestiones en defensa de su provincia. "Mi objetivo es reclamar y pedir nuestros derechos", afirmó. En ese marco, insistió en que la emergencia, Challapalca y seguridad deben abordarse con soluciones reales y coordinación entre autoridades, para evitar que la región siga expuesta a riesgos sin respuestas concretas.