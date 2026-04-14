Obreros en trabajo de la ESFAP Francisco Laso protestan por pago pendiente y advierte paralización inmediata

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Obreros que realizan trabajos de construcción en a Escuela Superior de Guerra Aérea (ESFAP) Franciso Laso en Tacna realizan protestas por el retraso en sus pagos desde el mes de marzo. Trabajadores indican que reclamo podría escalar hasta una paralización total.

Retrasos salariales desatan protesta en obra emblemática

La protesta de obreros en la nueva infraestructura de la ESFAP Francisco Laso volvió a evidenciar tensiones en una importante obra regional de Tacna, donde más de 50 trabajadores denuncian retrasos en sus pagos que se arrastran desde marzo.

La medida de fuerza se realizó frente a la sede del Gobierno Regional, exigiendo una solución inmediata ante la falta de ingresos que afecta directamente a sus familias. Según explicó el obrero Orlando Yucra, los problemas no son nuevos y se repiten pese a compromisos previos.

"Ya estamos a quincena de abril y no hay depósito. Nos hemos enterado de que desde diciembre no se realiza el pago del gobierno regional hacia la empresa; ya serían tres meses", declaró Yucra, evidenciando la preocupación generalizada entre los trabajadores.

Impacto en las familias y continuidad de la obra

El retraso en los pagos no solo afecta a los obreros, sino también a sus familias, que deben afrontar gastos básicos, educación y deudas. De acuerdo con los testimonios, la incertidumbre ha generado malestar colectivo y la posibilidad de paralizar completamente las labores.

"Los compañeros no van a trabajar gratis o sin pago; todos tenemos responsabilidades", agregó y advirtió que la continuidad del proyecto depende directamente del cumplimiento de los compromisos económicos.

La obra, que presenta un avance estimado entre el 70 % y el 80 %, podría verse seriamente afectada si la situación no se resuelve en el corto plazo, lo que retrasaría su entrega prevista para los próximos meses.

Diálogo y promesas de solución

Por su parte, el secretario del sindicato de construcción civil, Ricardo Mamani, señaló que se ha logrado un compromiso con las autoridades para efectuar los pagos en los próximos días.

"Esperemos que se cumpla la palabra. El Gobierno Regional es responsable del proyecto y debe garantizar el pago a los trabajadores", manifestó Mamani.

Asimismo, destacó la importancia de la unidad entre los obreros para exigir sus derechos laborales sin perjudicar el avance de la obra. En tanto, desde el comité de obra, Basilio Quispe, indicó que se mantendrán vigilantes ante el cumplimiento del acuerdo. "Vamos a esperar la explicación del responsable y, en función de ello, analizaremos con los compañeros qué medidas tomar", sostuvo Basilio Quispe.

Posible suspensión de labores

Mientras se concreta el pago, los trabajadores mantienen una medida de presión que podría intensificarse si no se cumplen los plazos anunciados. La incertidumbre persiste, ya que en ocasiones anteriores los compromisos no se han ejecutado en el tiempo previsto.

Los dirigentes no descartan una paralización total si el depósito no se realiza, lo que afectaría directamente el avance del proyecto y generaría mayores costos. La protesta de obreros en Francisco Laso refleja una problemática recurrente en el sector construcción, donde los retrasos administrativos terminan impactando en quienes dependen diariamente de su trabajo para subsistir.

Los obreros continúan a la espera de sus pagos tras realizar obras en la ESFAP Francisco Laso en donde más de 50 trabajadores piden que cumplan con el compromiso.