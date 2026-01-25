Atentado en Trujillo: Detonan artefacto explosivo en exteriores de discoteca

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo atentado con explosivo se registró la mañana del último sábado 24 de enero en Trujillo. Detonaron un artefacto en los exteriores de la discoteca Luxor, siendo el tercer ataque de este tipo en solo una semana.

Tres explosivos en una semana

El ataque se registró en la avenida Prolongación Fátima, a pocas cuadras de una licorería que días atrás fue blanco de un atentado similar.

La explosión se dio aproximadamente a las 11:30 a. m. y generó pánico entre los vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar el fuerte estruendo. Además de generar pánico, la detonación causó daños en la puerta del establecimiento y afectó a viviendas contiguas, pues se reportó la rotura de lunas producto de la onda expansiva.

Cámaras de seguridad registraron el momento de la detonación. En el video se observa a un sujeto llegar a bordo de una motocicleta al exterior del local y arrojar una bolsa negra que contenía el artefacto explosivo, posteriormente huyó del lugar.

Se ve a un par de hombre revisando un vehículo estacionado, al pasar unos segundos explota el artefacto dejado, generando que los ciudadanos busquen protegerse.

Ataque se dio durante visita del ministro del Interior

El atentado se produjo mientras el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se encontraba en actividades oficiales relacionadas a la seguridad en la región, pues se reunía con los jefe policiales de la zona. Además, coincide con los ataques previos contra una licorería en solo una semana.

La PNP informó que tras activar el plan cerco lograron capturar a un sujeto con las mismas características de quien se observa en el video y también se interrogó a una segunda persona. Se trataría de Jefrenson Polo, de 18 años, quien presuntamente iba en la unidad motorizada menor y su presunto cómplice Jimmi Rojas, de 23 años.

Cabe señalar que no se han registrado heridos como producto del ataque, solo daños materiales y sucedió cuando en la noche, se presentaría en el local la orquesta 'Los Rebeldes de la Cumbia'.

Es en ese contexto que detonaron un artefacto explosivo en los exteriores de la discoteca Luxor, en Trujillo, siendo el tercer ataque de este tipo en menos de una semana.