Autoridades anuncian medidas sobre el anuncio de la paralización y movilización regional por el cierre del penal de Challapalca

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las recientes declaraciones del representante de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Niel Zavala Meza, y del jefe de la Región Policial de Tacna, general PNP Helbert Víctor Luna Velarde, marcaron la agenda informativa en torno al paro y marcha convocados para el 4 de febrero, en rechazo al penal de Challapalca.

Niel Zavala Meza, representante de la AMPE confirmó el respaldo a la movilización anunciada por el Frente Regional de Defensa. "Vamos a apoyar; si es que se realiza una marcha, voy a participar", afirmó, al señalar que la protesta expresa la preocupación de la ciudadanía tacneña frente a las decisiones adoptadas por el Gobierno Central.

Respaldo a la marcha

En relación con el caso de Erick Moreno, alias "El Monstruo", Zavala hizo un llamado a la unidad. Asimismo, recordó que en años anteriores la sociedad civil se organizó en una marcha pacífica para expresar su rechazo al penal de Challapalca.

Medidas policiales

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Tacna, general PNP Helbert Víctor Luna Velarde señaló que la Policía Nacional viene planificando sus acciones ante el anunciado paro y marcha para garantizar el orden público.

"Nosotros siempre, al tener manifestaciones de cualquier índole, planificamos nuestras acciones para garantizar que se desarrollen con normalidad y sin actos de violencia", precisó.

Y ante el posible traslado de Erick Moreno al penal de Challapalca, señaló: "Oficialmente no tenemos información; y en caso se tome una decisión por parte del comando institucional, se adoptarán las acciones del caso".

Paro y marcha regional

Cabe precisar que, desde la anterior semana, el Frente Regional de Defensa de Tacna anunció el paro y la marcha como medida de protesta por la llegada de 98 internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, exigiendo su cierre por considerarlo un riesgo para la seguridad regional.

A ello se suma que, tras confirmarse la extradición de Erick Moreno desde Paraguay entre el 25 y el 28 de enero, el general PNP Víctor Revoredo informó que el interno sería recluido en el penal de Challapalca para enfrentar cargos por robo, extorsión, secuestro y organización criminal.