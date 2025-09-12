RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Tensión en Machu Picchu: Alcalde de Urubamba anuncia reunión con premier ante conflicto con Consettur

Durante diálogo con Exitosa, el alcalde de Urubamba, Ronald Vera, cuestionó a la empresa Consettur, debido a que sigue prestando el servicio de traslado hacia Machu Picchu a pesar de que su concesión culminó tras 30 años.

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 12/09/2025

En diálogo con Exitosa, el alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera, indicó que las autoridades locales viajarán hacia Lima para reunirse con el premier Eduardo Arana; ello con la finalidad que se ejecute la salida de Consettur y se permita el ingreso de una nueva flota de buses en la ruta hacia Machu Picchu.

Buscan solucionar problemática

Mediante entrevista con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el burgomaestre cuestionó a la empresa privada debido a pesar de que habrían "usurpado de manera ilegal" el servicio de una ruta, querrían poner la agenda a dicha región. "No lo vamos a permitir", señaló.

"Hemos conversado con el gobernador regional, tenemos el respaldo de los 6 alcaldes de la provincia de Urubamba. Mañana vamos a definir y viajar al Ejecutivo para conversar con el premier para definir algunos puntos importantes", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Vera indicó que no se encuentran a favor ni en contra de Consettur, pese a que sigue prestando el servicio de traslado hacia el Santuario Histórico de Machu Picchu a pesar del fin de su concesión; sin embargo señaló que dicha empresa habría operado durante 30 años, "sin título habilitante".

En tal sentido, el alcalde de Urubamba recordó que la concesión de dicha empresa culminaba este 4 de septiembre del 2025; por lo que realizaron el inicio de concesión desde el 2024, a pesar de haberse encontrado envueltos en procesos judiciales para iniciar el proceso de licitación. Según indicó, lograron limpiar dichos procesos y formularon mecanismos de fiscalización de rutas hacia la ciudadela inca.

"Intromisión" por parte del MTC

Según explicó Vera, han recibido la "intromisión" de algunos órganos del Estado como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), quien emitió una opinión a través de la emisión del informe de compatibilidad para la licitación de dicha ruta. "Nos han demorado, razón por la cual nuestro cronograma se ha alterado y nos ha conllevado a este plan de contingencia", indicó.

"Treinta días antes de su culminación de operatividad hemos emitido un documento de cese de operaciones, razón por la cual hemos tenido también intromisión para el tema del plan de contingencia"

Cabe mencionar que, los alcaldes de la provincia de Urubamba habrían intentado que se declare en emergencia la zona por dicha problemática, sin embargo, desde la Presidencia del Consejo de Ministros se les advirtió la demora de 3 a 4 meses para elaborar el expediente para declarar dicha medida.

En conclusión, el alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera, ha indicado que la empresa Consettur "se está poniendo testaruda" al continuar prestando el servicio de traslado hacia Machu Picchu, pese a que su concesión ha vencido tras 30 años. "Se le ha pedido que retire sus vehículos", manifestó.

