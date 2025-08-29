RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Fuertes vientos

Fuertes vientos en Puno y Piura: viviendas destrozadas, un centro de salud afectado y animales fallecidos

Fuertes vientos causaron el temor y la desesperación de, al menos, 28 familias en la ciudad de Puno. Además, en Piura, un centro de salud en el distrito de Huarmaca quedó sin techo por este fenómeno meteorológico.

Fuertes vientos en Puno y Piura dejan destrozos
Fuertes vientos en Puno y Piura dejan destrozos (Fuente: Latina Noticias)

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 29/08/2025

Síguenos en Google News Google News

En Puno el paso de un fuerte ventarrón dejó a 28 viviendas de la población de Valle La Rinconada con grandes destrozos y la muerte de sus animales de pastoreo. Mientras que en Piura, los vientos alcanzaron los 30 km por hora dejando a un centro de salud sin techo.

Fuertes vientos en Puno arrasan con viviendas

Un poblador del sector Valle La Rinconada, en el distrito de Pomata ubicada sobre los 3 863 m.s.n.m. en Puno, decidió grabar el momento donde con gran fuerza el viento derrumba partes de viviendas, dejando incluso sin techo a una estructura y decenas de calaminas dispersas por toda la localidad. 

El hombre agarra su celular y menciona las siguientes palabras: "En estos instantes un ventarrón se ha llevado todas las casas", señala. A su alrededor se observa como los techos quedaron destruidos por la velocidad con la que los vientos arrebataron los cielorrasos de la comunidad. 

Al menos 28 familias de pobladores, quedaron atemorizados por este fenómeno meteorológico y buscan ayuda de las autoridades para poder sobrellevar la situación, ya que sus viviendas quedaron sin techo y ellos permanecerían a la intemperie. Por ello, los comuneros buscaron la intervención de Defensa Civil de Pomata para constatar los daños y poder obtener apoyo en materiales y refugio para estos ciudadanos.

Debido a la fuerza del viento, una de los muros de una casa de material noble quedo atravesada por una de las calaminas y muchas otras estructuras se vieron afectadas. Además, debido a que las estructuras quedaron destruidas muchos animales de pastoreo no pudieron escapar y quedaron atrapados entre los muros. Animales como cuyes fallecieron producto de los destrozos ante la agresividad del fenómeno.

Extinguen incendio forestal en Arequipa: Emergencia ocasionó daños a la cobertura natural en Pampacolca
Lee también

Extinguen incendio forestal en Arequipa: Emergencia ocasionó daños a la cobertura natural en Pampacolca

Piura también sufrió de vientos feroces

En la zona de Canchaque y San Miguel de El Faique, el fenómeno hizo que los vientos alcancen hasta 30 kilómetros por hora. dejando coberturas de techos de viviendas y comercios. 

Además, en el distrito de Huarmaca, parte del techo del centro de salud terminó destrozado evidenciando la falta cuidado y una correcta estructura para un establecimiento médico. Ante la falta de otro centro de salud cercano, muchos pacientes tendrán que esperar a que el centro vuelva a operar hasta que el techo vuelva a restructurarse. Autoridades pidieron a la población buscar resguardo y tomar precauciones porque el fenómeno podría repetirse. 

En los departamentos de Piura y Puno fuertes vientos arremetieron contra comuneros, sus viviendas, animales de pastoreo e incluso afectaron a un centro de salud dejando desprotegidos a decenas de ciudadanos peruanos frente a este fenómeno meteorológico.

Piura registra más de 900 denuncias por extorsión: Colegios no son ajenos a la delincuencia
Lee también

Piura registra más de 900 denuncias por extorsión: Colegios no son ajenos a la delincuencia

Temas relacionados fuertes vientos Piura Puno viviendas afectadas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA