Fuertes vientos en Puno y Piura: viviendas destrozadas, un centro de salud afectado y animales fallecidos

En Puno el paso de un fuerte ventarrón dejó a 28 viviendas de la población de Valle La Rinconada con grandes destrozos y la muerte de sus animales de pastoreo. Mientras que en Piura, los vientos alcanzaron los 30 km por hora dejando a un centro de salud sin techo.

Fuertes vientos en Puno arrasan con viviendas

Un poblador del sector Valle La Rinconada, en el distrito de Pomata ubicada sobre los 3 863 m.s.n.m. en Puno, decidió grabar el momento donde con gran fuerza el viento derrumba partes de viviendas, dejando incluso sin techo a una estructura y decenas de calaminas dispersas por toda la localidad.

El hombre agarra su celular y menciona las siguientes palabras: "En estos instantes un ventarrón se ha llevado todas las casas", señala. A su alrededor se observa como los techos quedaron destruidos por la velocidad con la que los vientos arrebataron los cielorrasos de la comunidad.

Al menos 28 familias de pobladores, quedaron atemorizados por este fenómeno meteorológico y buscan ayuda de las autoridades para poder sobrellevar la situación, ya que sus viviendas quedaron sin techo y ellos permanecerían a la intemperie. Por ello, los comuneros buscaron la intervención de Defensa Civil de Pomata para constatar los daños y poder obtener apoyo en materiales y refugio para estos ciudadanos.

Debido a la fuerza del viento, una de los muros de una casa de material noble quedo atravesada por una de las calaminas y muchas otras estructuras se vieron afectadas. Además, debido a que las estructuras quedaron destruidas muchos animales de pastoreo no pudieron escapar y quedaron atrapados entre los muros. Animales como cuyes fallecieron producto de los destrozos ante la agresividad del fenómeno.

Piura también sufrió de vientos feroces

En la zona de Canchaque y San Miguel de El Faique, el fenómeno hizo que los vientos alcancen hasta 30 kilómetros por hora. dejando coberturas de techos de viviendas y comercios.

Además, en el distrito de Huarmaca, parte del techo del centro de salud terminó destrozado evidenciando la falta cuidado y una correcta estructura para un establecimiento médico. Ante la falta de otro centro de salud cercano, muchos pacientes tendrán que esperar a que el centro vuelva a operar hasta que el techo vuelva a restructurarse. Autoridades pidieron a la población buscar resguardo y tomar precauciones porque el fenómeno podría repetirse.

