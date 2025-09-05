Hacinamiento en el penal de Socabaya: "Hay 2 300 reos frente a una capacidad de 650", advierte funcionaria

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, la jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa, Andrea Sarayasi, informó que la situación en la que se encuentra el penal de Socabaya. Según informó, dicho establecimiento penitenciario alberga a 2300 internos, cuando realmente tiene una capacidad de solo 650.

Hacinamiento en penal de Socabaya

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la funcionaria brindó detalles sobre las cifras de reos en el Establecimiento Penitenciario de Socabaya, el cual tiene áreas para mujeres y varones en Arequipa.

"Hay un total, hoy por hoy, hasta septiembre del 2025, hay 2 893 personas privadas de su libertad. En lo que son varones hay 2300 reos frente a la capacidad de albergue que es 650, hay 200 mujeres frente a la capacidad de albergue que es de 77", dijo a nuestro medio.

Sobre penal de Camaná: "No hay agua"

En tal sentido, resaltó una importante problemática que atraviesan las autoridades de Arequipa, debido a la situación en la que se encuentra en penal de Camaná. Sobre ello, detalló que dicho establecimiento no tienen el servicio de agua y existen más deficiencias por lo que consideró, debe ser cerrado.

Al respecto, indicó que los internos que se encuentran en el penal de Pucchún, en Camaná, deberían ser trasladados al nuevo centro penitenciario; sin embargo este se encuentra paralizado y como la construcción aún no se ha concretado, no se puede solucionar el problema de hacinamiento. "Hay 393 varones y 14 mujeres, frente a una capacidad que es de tan solo 90", detalló.

"No los trasladan porque no hay esta construcción, no se termina de construir este proyecto. Frente a eso, la capacidad de albergue se ha superado y está casi a un 300 %, señaló Andrea Sarayasi.

