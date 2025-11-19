19/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una joven fue detenida por la policía, en Pucallpa, por el presunto robo de S/11 mil de la tienda donde trabajaba. Según los agentes del orden, la joven confesó que usó el dinero para la compra de varios artículos a nombre de su pareja, entre ellos una moto, ropa y dos celulares.

¿Joven robó S/11 mil para complacer a su enamorado?

Según los primeros reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP), una joven de 19 años que trabajaba en una tienda de calzados, ubicada en el centro comercial El Huequito, en Pucallpa, fue detenida por un inesperado acto delictivo que dejó a toda su localidad desconcertada.

Pues bien, de acuerdo a la denuncia presentada ante las autoridades, la joven de iniciales M. T. M. aprovechó la confianza que tenía con la dueña del negocio para llevarse alrededor de S/11 mil. Tras notar la ausencia de ese dinero, su jefa decidió acudir a la comisaría para formalizar la acusación y solicitar la investigación correspondiente por el presunto hurto agravado.

Tras ello, los agentes policiales realizaron un operativo que los llevó hasta la vivienda de la joven, ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Federico Basadre, donde se encontraba junto a su conviviente de 18 años. Ambos fueron detenidos por los efectivos de la Sección Delitos de la Comisaría de Pucallpa y puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Ucayali.

Confesó en qué uso el dinero robado a su jefa

Durante el registro domiciliario, la policía solo halló S/2,050 en efectivo, por lo cual, le preguntaron a la joven detenida dónde se encontraba el resto del dinero. Es así como la mujer confiesa ante las autoridades que usó el monto para la compra de una motocicleta valorizada en cerca de S/6 mil, así como la compra de dos celulares, ropa y otros artículos a nombre de su pareja.

La Policía incautó la motocicleta y los objetos comprados, los cuales serían parte del monto que, de acuerdo con la denuncia, no les correspondía poseer. El caso se encuentra bajo investigación del fiscal de turno de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo para determinar las responsabilidades penales.

Pareja de la joven también fue detenido en Pucallpa

La joven detenida en Pucallpa es investigada por el presunto delito de hurto agravado, mientras que su pareja afronta diligencias por receptación agravada. Las autoridades continúan recopilando pruebas para ahondar más sobre esta denuncia que causó la sorpresa de muchos vecinos de la zona y que estarían presuntamente vinculados con la banda delictiva "Los Zapateros del Huequito".

Es así como se reportó que una joven de 19 años, trabajadora de una tienda de calzados, fue detenida por la policía en Pucallpa tras ser acusada del hurto agravado de S/11 mil para comprar regalos a su pareja.