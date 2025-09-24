Actor de famosa serie de Nickelodeon vive dramática realidad: Fue encontrado viviendo en la calle

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La serie 'Manuel de Supervivencia Escolar de Ned' de Nickelodeon, se volvió famosa en la primera década del siglo XXI. Uno de sus personajes recurrentes era el de 'Martin Qwerly', interpretado por el actor Tylor Chase, quien recientemente fue fisto viviendo en la calle en California, Estados Unidos.

Influencer lo reconoció en la calle

La creadora de contenido Citlalli Wilson, conocida en redes como Lethallalli, publicó en sus redes oficiales el pasado 18 de setiembre un video en donde se aprecia al interprete de 36 años demacrado. En las fotos y los videos que subió más tarde, se le ve sentado en el suelo cerca a un balneario y posteriormente acercándose al auto donde iba.

El actor fue visto en el condado de Riversdale. Al ser grabado por la influencer, manifestó: "Hola, mi nombre es Tylor Chase y formo parte de un movimiento cristiano de actuación", reconociendo que era el popular 'Martin Qwerly', uno de los amigos del protagonista de la serie, 'Ned Bigby'.

Wilson anunció que comenzaría una campaña de recaudación de fondos en GoFundme para tratar de ayudar al actor. Sin embargo, esto dio un giro luego de comunicarse con su presunta madre, quien le aseguró que su problema no es la falta de recursos económicos, sino la forma cómo los administra.

"Aprecio el esfuerzo. Pero el dinero no será nada beneficioso para él. No puede manejar dinero o sus medicamentos por sí solo". Él no es bueno al administrar dinero e incluso eso podría hacer que se lastime a sí mismo. Aprecio que intentes ayudarlo, él es un buen chico. Pero lo que necesita es atención médica", precisó.

La presunta conversación con la madre.

Compañeros en la serie hablaron en su podcast

Tiempo después de la emisión del 'Manual de Supervivencia Escolar de 'Ned', los protagonistas Devon Werkheiser, Lindsay Shaw y Daniel Curtis Lee, sacaron un podcast titulado 'Ned's Declassified Podcast Survival Guide'.

En su capítulo 71 emitido el último martes 23 de setiembre, tocaron el tema sobre su amigo y excompañero con el que compartieron cuatro temporadas del exitoso programa. "Reflexionamos sobre las dificultades de nuestro amigo Tylor Chase y el poder de estar presente cuando más lo necesitan", manifiesta la descripción del título emitido.

El podcast de los protagonistas.

Así, el actor Tylor Chase, reconocido por su rol como 'Martin Querly' en la serie de Nickeloden, 'Manual de Supervivencia Escolar de Ned', fue encontrado viviendo en la calle. El interprete tendría problemas de salud que no atiende y necesitaría de atención médica.