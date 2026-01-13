Más de 80 familias de El Carmín llevan una semana sin agua potable y denuncian abandono de la EPS

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La falta de agua potable mantiene en una situación crítica a los vecinos de la urbanización El Carmín, ubicada en el sector de Copare, en Tacna. Desde hace una semana, más de 80 familias aseguran no recibir ni una sola gota del servicio básico, pese a haber presentado reiterados reclamos ante la EPS, sin obtener hasta el momento una respuesta.

La indignación de los vecinos quedó evidenciada cuando sacaron a la vía pública sus tachos y baldes completamente vacíos, como símbolo de protesta. Según relatan, la interrupción del servicio comenzó con una baja presión el último miércoles y, con el paso de los días, el suministro desapareció por completo.

"No tenemos agua para nada, ni para cocinar, ni para los servicios higiénicos", señalaron.

Una vecina de El Carmín explicó la gravedad de la situación. "Llevamos una semana sin agua potable. Somos una urbanización joven, hay muchos niños pequeños y adultos mayores. Estamos desesperados porque no tenemos agua ni para lavar la ropa ni para preparar alimentos", manifestó.

La pobladora añadió que los reclamos a la EPS se realizaron por llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. "Hemos hecho múltiples reclamos y algunas vecinas incluso han sido bloqueadas. Nos prometieron cisternas que nunca llegaron. Ya no sabemos qué hacer", expresó con evidente molestia.

Reclamos sin respuesta de la EPS

De acuerdo con los testimonios, la EPS ofreció en dos oportunidades el envío de camiones cisterna, pero estos nunca llegaron al sector. "El sábado esperamos todo el día con los tachos en la puerta y no apareció nadie. También nos dijeron que en la madrugada iba a llegar agua, pero no pasó nada", relató otra vecina.

Antes de la semana crítica, El Carmín contaba con aproximadamente seis horas diarias de servicio, principalmente en las mañanas. Sin embargo, desde noviembre la presión empezó a disminuir y ahora el corte es total. "Hoy no hay nada, ninguna gota de agua", enfatizaron.

Impacto en la salud y la economía

La falta de agua potable no solo afecta la higiene, sino también la economía familiar. Muchos vecinos se han visto obligados a comprar agua en otros distritos, encareciendo su costo de vida.

"Pagamos recibos de hasta 70 soles y aun así tenemos que comprar agua para todo", reclamaron.

Además, alertaron sobre riesgos sanitarios. "Hay niños con gripe y alergias. No podemos bañarlos, solo limpiarlos con pañitos. No podemos esperar a que alguien se enferme para que recién nos hagan caso", advirtieron.

Asimismo, el jefe de la Sunass en Tacna exhortó a los vecinos de El Carmín a acudir al ente regulador cuando no reciben respuesta: Si la empresa no atiende los reclamos, los ciudadanos deben comunicarse directamente con la Sunass, porque no podemos permitir que una familia esté uno o dos días sin agua potable, remarcó, asegurando que la intervención del organismo es rápida y con la inmediatez que el caso amerita.