Muere cantante 'Flor's de Bolivia' en accidente de tránsito en Puno: "Lo único que pido es que la traigan aquí"

Un trágico accidente de tránsito deja enlutada a familiares de la artista de 23 años, Felisa Isabel Mendoza Aruquipa, también conocida como 'Flor's de Bolivia', luego de que la cantante y su madre fallecieran tras el impacto de un tráiler en la vía Puno- Moquegua, cerca del cruce hacia Desaguadero, al sur del Perú. El accidente ocurrió el miércoles 24 de setiembre alrededor de las 20:00 horas.

La banda musical se encontraba dentro de la minivan en camino a una presentación musical en la provincia de Candarave en Tacna, luego de haber tenido presentaciones en Juliaca y Puno. El choque se registró enla carretera Binacional, kilómetro 142.900, en la jurisdicción de Moquegua.

Según las primeras investigaciones, la minivan habría impactado contra un tráiler rojo, para momentos después ser embestida por otro camión de carga color blanco. Tras el accidente al menos 14 personas habrían fallecido. Cuatro personas resultaron heridas que fueron atendidos en el puesto de salud Puente Bello.

Hermana pide trasladar restos de sus familiares

Según cuenta la hermana de 'Bella Flor', la cantante viajó con su madre para cumplir con el primer contrato de presentaciones en el sur del Perú. Por ello, su progenitora la acompañó a las presentaciones.

La banda Muñequita Flor's de Bolivia' se dirigía en camino hacia Tacna cuando fueron impactados por los dos camiones de carga pesada. El pedido de la hermana de Flor's de Bolivia' es que puedan trasladar los cuerpos de sus fallecidos. Además, denuncia que hasta el momento ninguna persona de la productora que contrató a su hermana se contactó con ella.

"Lo único que yo pido por favor que me manden sus cuerpos a este lado (Bolivia). Ha ido mi esposo y mi hermano. Quisiera que este hombre de Arzan Producciones aparezca y se haga responsable de todos los gastos"

