Tragedia en la vía Interoceánica: Choque de miniván con tráilers dejó más de 10 fallecidos

Un grave accidente se registró en el kilómetro 164 de la carretera Interoceánica, en el sector del cruce hacia Desaguadero, cerca de Chilligua. Una miniván, que trasladaba a una agrupación musical de Juliaca, colisionó contra dos vehículos de carga pesada, dejando más de 10 fallecidos.

Tragedia en carretera Puno-Moquegua

Según información preliminar, el siniestro ocurrió la noche del último miércoles, 24 de septiembre en la carretera que une Puno y Moquegua. Una miniván de placa C9J-968 de la empresa de transportes 'Termales Tours Limitada' colisionó contra dos vehículos de carga pesada, una de ellas era una cama baja y un tráiler qué tenía una carga de cal.

Desafortunadamente, el impacto entre los vehículos fue devastador. Pues, de acuerdo a las primeras diligencias, se reveló que la minivan venía desde Puno trasladando a una conocida agrupación musical de Juliaca que tenía programado una presentación artística en la provincia de Candarave, región Tacna, para rendir homenaje a la Virgen de las Mercedes.

El accidente tuvo como consecuencia un saldo preliminar de al menos 14 personas fallecidas y cuatro heridos; uno de ellos, que sería el conductor del tráiler de cama baja, fue trasladado al hospital regional de Moquegua. Las condiciones de los lesionados son estables, pero permanecen bajo observación médica. El fiscal de turno se encuentra en la zona para el levantamiento de los cadáveres.

Muñequita Flor de Bolivia falleció en el accidente

Personal policial, bomberos y brigadas de emergencia trabajaron hasta altas horas para recuperar los cuerpos y auxiliar a los heridos. Las primeras diligencias de las autoridades detallaron que la cantante folclórica identificada como 'Muñequita Flor de Bolivia' sería una de las personas que perdió la vida por la colisión en la vía Interoceánica.

La triste noticia fue confirmada a raíz de que los familiares de los integrantes han estado solicitando la relación oficial de fallecidos a la Policía Nacional. El caso permanece bajo investigación, y las autoridades trabajan para identificar a las demás víctimas y determinar las causas precisas que desencadenaron el fatal accidente.

Noticia en desarrollo...



