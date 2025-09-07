Piura: Fiscalía logra condenas de 23 y 15 años de prisión para dos criminales por el delito de extorsión

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Piura, la Fiscalía de Talara logró condenas de 23 y 15 años de prisión para dos extranjeros por los delitos de extorsión agravada y tenencia ilegal de municiones.

Fiscalía de Talara logró condenas de 23 y 15 años de prisión

La Fiscal Provincial Penal Corporativa de Talara, Nardith Chiguala Rodríguez, indicó que dos criminales de nacionalidad venezolana fueron sentenciados a prisión por condenas de 23 y 15 años de prisión privativa de la libertad luego de haber cometido actos extorsivos contra locales nocturnos de la ciudad de Talara.

El caso causó notoriedad en la ciudad por las constantes amenazas de los criminales. Al momento de ser detenidos, los criminales se autodenominaban como integrantes de la organización criminal el Tren de Aragua.

Desde febrero del 2024, los sujetos iniciaron las amenazas a través de WhatsApp a diversos agraviados que eran propietarios, administradores y trabajadores de video pubs. Con la finalidad de causar temor en las víctimas, los delincuentes enviaban mensajes extorsivos y fotografías donde aparecían armas y municiones.

Posteriormente, la Fiscalía de Talara en trabajo junto a la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron las investigaciones y acciones de inteligencia que lograron la captura en la ciudad de Talara a los pertenecientes de la banda criminal Los Injertos del Tren de Aragua.

Investigación determino culpabilidad de los delincuentes

Durante la investigación a uno de los sujetos intervenidos, se le efectuó una prueba de absorción atómica para detectar los residuos de disparo, como plomo y bario, en las manos del que era el presunto gatillero. Tras la realización de la prueba, el resultado dio positivo lo que determinó que había sido el responsable de efectuar los disparos.

"Gracias al intervención ministerio público y la policía ya tenía un hecho medianamente claro de poder retrasar quienes habían participado en el hecho", mencionó Chiguala Rodríguez.

El despacho fiscal de Talara resaltó que de diciembre 2024 a la fecha ha conseguido otras dos sentencias condenatorias por el delito de extorsión con penas efectivas basándose en los principios de legalidad y objetividad.

