Piura: Criminales disparan contra local del cantante de cumbia Tony Rosado

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La noche del jueves 4 de setiembre, delincuentes armados atacaron el local 'El Palacio del Ritmo' del cantante de cumbia, Tony Rosado ubicado en el asentamiento humano Alan Perú en Piura.

Local de Tony Rosado sufre ataque en Piura

Durante la noche del jueves 4 de setiembre, delincuentes abordo de una motocicleta atacaron con varios disparos contra el centro de convenciones ubicado en Piura. Se han contabilizado alrededor de seis disparos contra el portón de metal del negocio. El ataque atentó contra las personas que se encontraban dentro de él.

Según se conoce, los delincuentes llegaron en una motocicleta frente a la puerta del local, donde presumiblemente se encontraban familiares del cantante. Además de las motocicletas, una camioneta de color negro habría sido cómplice de este ataque.

Afortunadamente, el local cuentan con cámaras de videovigilancia que apoyaran a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para encontrar a los criminales que atentaron a balazos

En conversación con el medio de noticias 24 Horas, el gerente de seguridad ciudadana de Piura contó que tras el ataque el personal de serenazgo coordinó con la una unidad de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para iniciar la investigación del caso. Indicó, además que los delincuentes fueron vistos portando prendas de color negro y que el vehículo cómplice anticipó el pase a los dos criminales para cometer la ofensiva.

No se descarta que el ataque sea parte de una extorsión

Al costado del local de eventos 'El Palacio del Ritmo', el cantante de cumbia cuenta con otro negocio que habría sido también parte del ataque. Elnegocio es un carwash del cual se genera la hipótesis podría ser parte de un acto extorsivo.

Hasta el momento, se conoce que el local no habría recibido llamadas ni advertencias extorsivas que se relacionen con el hecho. Es decir, los delincuentes habrían efectuado el ataque antes de emitir alguna amenaza. La PNP aún investiga si este negocio de lavado de autos forma parte del ataque contra el local de eventos. Sin embargo, los negocios del conocido cantante ya habrían sido vulnerados en el pasado.

Durante la noche del jueves 4 de setiembre, el centro de convenciones del cantante Tony Rosado fue atacado con hasta seis disparos contra el portón del negocio. Se conoce que familiares del artista se encontraban dentro del local. Las autoridades policiales ya se encuentran investigando el caso ocurrido en la ciudad de Piura.