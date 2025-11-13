RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Beneficiará a deportistas

Promesa cumplida: la nueva pista atlética para Huancayo y Arequipa ya es una realidad

Importante adquisición del Instituto Peruano del Deporte (IPD) será instalada en ambas regiones para nuestros deportistas de alto rendimiento.

Pista atlética en Huancayo.
Pista atlética en Huancayo. (IDP)

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 13/11/2025

Síguenos en Google News Google News

Modernidad en favor del deporte. Luego de las gestiones realizadas al más alto nivel, el Instituto Peruano del Deporte (IPD), a través de su presidente Federico Tong Hurtado, adquirió las nuevas pistas para el atletismo, que serán instaladas en el Estadio Huancayo y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Arequipa.

Las estructuras adquiridas por el máximo ente rector del deporte en el país son de última generación y permitirá que nuestros atletas y paratletas de alto rendimiento cumplan con las exigencias que demanda su preparación, rumbo a las competencias internacionales.

Pista atlética en Huancayo.
Pista atlética en Huancayo.



Como lo anunció hace unos meses el presidente del IPD, Federico Tong, el Estadio Huancayo, con esta nueva pista de ocho carriles, se convertirá en la sede descentralizada para torneos internacionales y la promoción del deporte y paradeporte en la región, cuna de nuestros grandes campeones del fondismo y de la marcha.

Pista atlética en Huancayo.
Pista atlética en Huancayo.



En tanto, en la región Arequipa, también se instalará la pista atlética con estándares internacionales, para la práctica del atletismo en sus diferentes modalidades y la formación de nuevos talentos.

Hernán Barcos se pronuncia tras tenso momento con Zambrano por capitanía de Alianza Lima: "Un error mío"
Lee también

Hernán Barcos se pronuncia tras tenso momento con Zambrano por capitanía de Alianza Lima: "Un error mío"

Alianza Lima tiene negociaciones avanzadas para fichar a nueva joya del fútbol peruano
Lee también

Alianza Lima tiene negociaciones avanzadas para fichar a nueva joya del fútbol peruano

Jean Ferrari respalda el trabajo de Manuel Barreto tras empate ante Rusia: "Vamos paso a paso"
Lee también

Jean Ferrari respalda el trabajo de Manuel Barreto tras empate ante Rusia: "Vamos paso a paso"

Temas relacionados Deporte Exitosa Huancayo Huancayo IDP Instituto Peruano de Deporte paratletas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA