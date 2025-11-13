Promesa cumplida: la nueva pista atlética para Huancayo y Arequipa ya es una realidad

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Modernidad en favor del deporte. Luego de las gestiones realizadas al más alto nivel, el Instituto Peruano del Deporte (IPD), a través de su presidente Federico Tong Hurtado, adquirió las nuevas pistas para el atletismo, que serán instaladas en el Estadio Huancayo y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Arequipa.



Las estructuras adquiridas por el máximo ente rector del deporte en el país son de última generación y permitirá que nuestros atletas y paratletas de alto rendimiento cumplan con las exigencias que demanda su preparación, rumbo a las competencias internacionales.

Pista atlética en Huancayo.





Como lo anunció hace unos meses el presidente del IPD, Federico Tong, el Estadio Huancayo, con esta nueva pista de ocho carriles, se convertirá en la sede descentralizada para torneos internacionales y la promoción del deporte y paradeporte en la región, cuna de nuestros grandes campeones del fondismo y de la marcha.

En tanto, en la región Arequipa, también se instalará la pista atlética con estándares internacionales, para la práctica del atletismo en sus diferentes modalidades y la formación de nuevos talentos.