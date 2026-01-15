Roban S/47 mil a mujer que iba a dar la inicial de la compra de un terreno en Arequipa

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los robos a nivel nacional continúan. Una mujer fue víctima de asalto tras perder S/47 mil a manos de criminales que le seguían el rastro. La gran suma de dinero iba a ser la inicial para la compra de un terreno dejando a la víctima y sus familiares afectados tras el ataque.

Roban S/47 mil a mujer en Arequipa

En el distrito de Miraflores, una mujer se suma a la lista de atacadas por el crimen en el país luego que le robaran el dinero que había ganado tras la venta de ganado.

La mujer había llegado desde Cusco hacia Arequipa con el fin de invertir en la compra de un terreno. Sin embargo, los delincuentes habrían seguido sus pasos de cerca sabiendo la gran suma de dinero que había conseguido.

De acuerdo a una cámara de videovigilancia ubicada en la zona, la mujer transitaba por la vía pública a plena luz del día cuando de pronto un pequeño vehículo se acerca a la acera en el sector de Juan XXIII.

El carro de color oscuro pasó cerca de la mujer y le sustrajo la gran cantidad de dinero por el cual se había esforzado en conseguir. Los criminales fueron directamente a la cartera donde tenía el monto guardado. Por ello, las sospechas aumentan respecto a que la mujer había sido víctima de reglaje.

Quería comprarse un terreno

La mujer viajó hacia la ciudad de Arequipa con el fin de dar la inicial para la compra de un terreno, el cual era una de sus metas tras el arduo esfuerzo en su labor agrícola. La mujer junto a su acompañante acumularon los S/47 mil tras la venta de su ganado en Cusco.

Tras el robo, los delincuentes a bordo del vehículo fugaron hacia el distrito de Mariano Melgar. La mujer se dirigió hacia la comisaría más cercana de la zona para sentar una denuncia policial.

Hasta el cierre de la nota, la Policía Nacional del Perú (PNP) no había podido determinar la ruta de escape ni identificar a los sujetos. Sin embargo, los agentes policiales se encuentran tras sus rastros. Los criminales habrían participado en diversos robos a lo ancho de la Ciudad Blanca, según indicaron las autoridades.

Los sujetos escaparon con S/47 mil tras un violento asalto a una mujer que buscaba dar la inicial de un terreno con esa suma dinero. La PNP investiga el robo en Arequipa.