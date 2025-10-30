RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
En plena cola

Tragedia en Ayacucho: Una persona fallecida y varios heridos deja colapso de cornisa de iglesia en Huamanga

Varios heridos y una persona muerta ha sido el resultado del desplome de una cornisa de la iglesia La Compañía de Jesús. La tragedia ocurrió en horas de la mañana en el centro de Huamanga, en Ayacucho.

Caída de cornisa dejó un fallecido en Ayacucho.
Caída de cornisa dejó un fallecido en Ayacucho. (Composición Exitosa)

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 30/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Un hecho lamentable ocurrió en la mañana del jueves 30 de octubre en el Centro Histórico de Huamanga, en Ayacucho, cuando la cornisa de la iglesia La Compañía de Jesús se desplomó. Tras este suceso, se ha confirmado que hay una persona muerta y varios heridos que vienen siendo atendidos en diversos centros de salud.

Afectados hacían cola para un banco

El desplome de esta estructura ocurrió mientras varios ciudadanos hacían una cola para ingresar a una sucursal del Banco de la Nación que se encuentra casi al frente del templo católico. De un momento a otro, el ala cedió y cayó sobre varios ciudadanos que no pudieron escapar.

Se conoció que la víctima mortal es una mujer, mientras que los tres agraviados fueron trasladados por las ambulancias que llegaron hasta la calle 28 de julio para asistirlos. La escena devastadora previa a la llegada del auxilio mostró a varias personas tendidas en el suelo rodeadas de escombros.

@exitosanoticias 🔵🔴TRAGEDIA EN AYACUCHO: SE DESPLOMA PARTE DEL TECHO DEL TEMPLO DE LA COMPAÑÍA #exitosanoticias #tiktokviral #loultimo #peru🇵🇪 #noticiasperu #ayacucho #huamanga ♬ sonido original - Exitosa Noticias

Las autoridades llegaron pronto a realizar las labores de rescate, atendiendo de inmediato a las cuatro personas que se llevaron la peor parte. Los ciudadanos que circulaban por la zona también se acercaron para tratar de ayudar, aunque luego fueron retirados por el cordón policial que se estableció.

Trujillo: Extorsionadores detonaron artefactos explosivos en centro clínico
Lee también

Trujillo: Extorsionadores detonaron artefactos explosivos en centro clínico

Por su parte, el monseñor Salvador Piñeiro, actual arzobispo de Ayacucho, que tiene sus oficinas en la iglesia La Compañía de Jesús, manifestó para Canal N que no es la primera vez que estos escombros caen al suelo. Además, indicó que solicitaron al Ministerio de Cultura que se encargue de la restauración de todos los tempos de su jurisdicción.

Emblemática iglesia ayacuchana en deterioro

No es el primer caso que se ha conocido en esta región en la que un templo católico se encuentra en mal estado. En agosto se conoció que la iglesia de Belén, a cinco cuadras de la plaza de Armas de Huamanga y construida en el año 1648, presenta un deterioro parcial en el techo que no ha sido atendido.

Techo caído del templo de Belén.
Techo caído del templo de Belén.

Trágico accidente en Cusco: Helicóptero sufrió siniestro en planta de gas dejando tres fallecidos
Lee también

Trágico accidente en Cusco: Helicóptero sufrió siniestro en planta de gas dejando tres fallecidos

Según el medio local La Jornada, no hubo un pronunciamiento por parte de la Municipalidad Provincial de Huamanga y tampoco de las autoridades eclesiásticas. Este establecimiento religioso permanecía cerrado, según refiere la nota original.

El colapso de una cornisa de la iglesia La Compañía de Jesús en el Centro Histórico de Huamanga, en Ayacucho, dejó una persona fallecida y varios heridos. La víctima mortal es una mujer, mientras que los heridos fueron trasladados a varios centros de salud.

Temas relacionados Ayacucho cornisa EXITOSA PERÚ iglesia persona fallecida

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA