Trujillo: Rescatan a cuatro jóvenes excursionistas que estaban desaparecidos en el cerro Chiputur

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Luego de un arduo operativo policial que duró más de 10 horas, cuatro jóvenes excursionistas fueron rescatados tras ser notificados como desaparecidos en el cerro Chiputur, en la región Trujillo.

Jóvenes excursionistas son hallados sanos y salvos

Cuatro jóvenes emprendieron una travesía en el cerro Chiputur sin saber que ello pondría en riesgo sus vidas. Tras acudir a este sitio de paseo quedaron atrapados en la cima, sin contar con agua ni conocer caminos para retornar a sus hogares.

Por su parte, la Unidad de Rescate de la Policía dio a conocer que los excursionistas se encontraban deshidratados. Ante esta emergencia, las autoridades recurrieron a la ayuda de drones de alta tecnología con el objetivo principal de rastrear la agreste geografía y lograr dar con el paradero de los desaparecidos.

La intervención policial empezó en la comisaría de Miramar, tras las denuncias de los familiares el pasado domingo 25 de enero, sin emabrgo, debido a la condiciones climáticas adversas obligaron a una pausa estratégica durante la madrugada.

En tal sentido, las labores de rescate se reiniciaron durante la mañana del último lunes 26 de enero con un trabajo especial en conjunto de la Unidad de Búsqueda y Rescate de la Policía Nacional del Perú con el Gobierno Regional de La Libertad y la Sección de Drones. Ellos estuvieron acompañados de los familiares de los jóvenes excursionistas quienes sostenían una gran angustía.

De acuerdo a información policial el grupo de jóvenes pasaron la noche a la intemperie exponiéndose de esta forma a las bajas temperaturas. Por último, después de esperar casi 24 horas los excursionistas lograron reencontrarse con sus familias tras su evacuación de la zona de peligro tras establecerse puntos de anclaje con los que los efectivos descendieron junto a excursionistas para ayudarlos.

Cerro Chiputur: Un área de alto peligro

Cabe mencionar que, este cerro trujillano es reconocido por las autoridades como un área de alto peligro debido a sus senderos que se encuentran no señalizados así como por antecedentes de accidentes trágicos.

Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo exhortó a la ciudadanía a que evite ascensos si no cuentan con un determinado equipo especializado ni guías certificados para evitar este tipo de incidentes como el de los cuatro jóvenes.

Como vemos, después de más de 10 horas de un operativo policial se logró el rescate de cuatro jóvenes excursionistas que fueron notificados como desaparecidos en el cerro Chiputur, en la región Trujillo.