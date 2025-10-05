Walter Ayala sobre pensión vitalicia de Pedro Castillo: "Está procesado pero no tiene ninguna sentencia"

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado del expresidente Pedro Castillo, Walter Ayala, se refirió a la orden del Poder Judicial hacia el Congreso para que otorguen al exmandatario su pensión vitalicia y aseguró que le corresponde pues no tiene sentencia, sino un proceso judicial.

"Ahora todo el mundo se escandaliza (...) pero nadie dijo nada cuando Alberto Fujimori recibió la atención vitalicia (...) yo te hablo de muchas personas que actualmente se escandalizan y ojo que el presidente Pedro Castillo está procesado, pero no tiene ninguna sentencia. Mientras Alberto Fujimori tenía sentencia por corrupción y por lesa humanidad. Alberto Fujimori tenía denuncia constitucional, aparte cerró el Congreso", indicó.

Sobre fallido autogolpe de Estado

Tras el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo fue recluido en el penal de Barbadillo con un prisión preventiva mientras se realiza su proceso judicial para determinar su culpa ante la acusación de rebelión, en un proceso que aún continúa.

"Rebelión no ha habido y eso no lo dice Walter Ayala, eso lo dicen los mejores juristas del mundo (...) Delito de rebelión no existe porque no se levantaron en armas. Golpe de Estado fue lo que hizo Alberto Fujimori en año 92", indicó.

En ese sentido, Ayala consideró que el caso debió de llevarse al fuero político de la infracción constitucional en el Congreso y señaló nuevamente que en el caso de su patrocinado el delito de rebelión no aplica.

"El delito de rebelión no aplica, entonces nunca debió ser detenido el 7 de diciembre, porque no había en ese momento la flagrancia del delito. Ahora lo quieren a reconducir a conspiración, pero el tema se está cayendo", expresó.

En ese sentido, fue cuestionado si aquel día Castillo iba a la embajada de México y Ayala aseguró que el propio exmandatario contó que iba solo a dejar a su esposa, una confesión que genera duda.

Retomando en tema de la pensión vitalicia, Ayala manifestó que existe siempre la presunción de inocencia, por lo que las denuncias constitucionales no podrían evitar que reciba el dinero del Estado.

#EnVivo #MesaDePrensa



Walter Ayala, abogado del expresidente Pedro Castillo: "Todo el mundo se escandaliza por su pensión vitalicia. Él está procesado, no tiene ninguna sentencia"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/2FNOHtI5EA — Canal N (@canalN_) October 6, 2025

Castillo pide que paguen pensión vitalicia

La defensa de Pedro Castillo solicitó al Poder Judicial la ejecución anticipada del fallo que ordena al Congreso otorgarle la pensión vitalicia. En horas de la noche se presentó un escrito al juez supernumerario Alexis Anicama Budiel, del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, con el objetivo de que el Parlamento cumpla el fallo que está apelando.

Es en este contexto que, Walter Ayala, abogado de Castillo señaló que su representado si puede recibir el pago debido a que solo tiene un proceso y no una sentencia judicial.