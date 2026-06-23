Presidenta del Poder Judicial rechaza presiones y defiende autonomía judicial ante reformas del Congreso

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, ha emitido un comunicado rechazando las críticas sobre una supuesta falta de independencia judicial en su gestión. La magistrada enfatizó que su labor se ha centrado en proteger la autonomía institucional frente a cualquier influencia externa, partidaria o económica.

La gestión de Tello Gilardi sostiene que este compromiso se traduce en hechos tangibles. Según la magistrada, se han adoptado posiciones firmes contra proyectos de ley que debilitan la independencia judicial, además de solicitar el acompañamiento de organismos internacionales para asegurar la integridad.

Acciones concretas ante amenazas legales

La titular del PJ también destacó la defensa de las competencias de la judicatura mediante procesos de amparo. Esta medida busca proteger los derechos fundamentales de los jueces ante decisiones que pretendan afectar su función jurisdiccional, siendo un respaldo institucional vital para garantizar la democracia y la justicia.

"Con la firme convicción profesional y personal de que la independencia judicial es una condición indispensable para la vigencia de un Estado constitucional y la protección de los derechos fundamentales, he orientado de manera consecuente durante toda mi vida, mi labor, primero como jueza y, ahora, como Presidenta del Poder Judicial, por la defensa irrestricta de estos principios y valores", publicó.

Asimismo, la autoridad resaltó el papel de los entes técnicos internacionales en la protección de judicatura. Según Tello Gilardi, el apoyo de entidades como la Comisión de Venecia o la Relatoría Especial de Naciones Unidas ha fortalecido la autonomía e integridad en el sistema.

Exhortación al Poder Legislativo nacional

La titular también alertó, sobre riesgos graves para la libertad de decisión. Según el documento, se exhorta al Congreso a rechazar propuestas del Texto Sustitutorio que modifica la Ley de Carrera Judicial y el Código Penal, al intentar agravar el delito de prevaricato.

"Exhortamos al pleno del Congreso de la República a rechazar estas propuestas contenidas en el Texto Sustitutorio del proyecto de Ley que modifica la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial y el Código Penal, entre las cuales, plantea agravar el delito de prevaricato", indica.

#Importante. Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, rechaza de manera enfática afirmaciones que cuestionan la autonomía e independencia de este poder del Estado. Leer: https://t.co/hNWsZguJ69 pic.twitter.com/cCDrUNcfRN — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 23, 2026

Tello recordó que es indispensable la abstención de cualquier expresión que sea interpretada como una injerencia en casos concretos en trámite. Respetar los procesos jurisdiccionales resulta fundamental para salvaguardar el derecho de defensa de las partes y garantizar la seguridad jurídica.

La ciudadanía debe tener total seguridad de que, mientras ejerza su cargo, el compromiso de la titular del PJP con una justicia independiente e imparcial será inquebrantable. La defensa de la Constitución se mantiene como el eje centrar para asegurar la autonomía e independencia.