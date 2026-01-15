Arequipa: Efectivo de la PNP fue sentenciado a siete años de cárcel por tocamientos indebidos contra una menor

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Un efectivo de la Policía Nacional de Perú (PNP) en Arequipa, fue sentenciado por el Poder Judicial a siete años de prisión por tocamientos indebidos contra una menor de edad. Estos hechos ocurrieron durante una fiesta en el año 2022, cuando la adolescente tenía solo 14 años.

Lo encontraron responsable

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa fue el ente que dictó la pena contra el agente identificado como Félix Junior Pazo Herrera. En primera instancia, un Segundo Juzgado Penal Transitorio subespecializado encontró responsables al imputado por la agresión sexual perpetrada en septiembre del 2022.

De acuerdo a la investigación realizada por la fiscalía arequipeña, los hechos ocurrieron durante una celebración infantil en el sector El Cural, distrito de Cerro Colorado. El efectivo ingirió en aquella jornada bebidas alcohólicas y realizó los tocamientos indebidos contra la menor cuando intentó ingresar a los servicios higiénicos.

Una vez que las juezas Johana Lozano Rosado, Giovanna Flores Aquino y Ana Flores Gutiérrez escucharon los argumentos de la parte acusadora y la defensa, determinaron que el testimonio de la víctima era verosímil. Señalaron que había coherencia lógica, además de existir otros elementos y declaraciones de testigos que corroboraron su versión.

Fueron los jueces Carlo Magno Cornejo Palomino, Carlos Mendoza Banda y Manfred Vera Torres quienes confirmaron el fallo y dictaron los siete años de prisión contra Pazo Herrera, además del pago de una reparación civil de 2 mil soles a la agraviada. Se ordenó la detención y el internamiento inmediato del sentenciado.

Violador sentenciado a cadena perpetua

En esta misma región sureña, un sujeto que responde al nombre de Ubaldo Consa fue sentenciado a cadena perpetua tras ser encontrado culpable del delito de violación sexual contra una menor de edad. Los hechos ocurrieron de manera continua entre los años 2009 y 2011 en Majes, según el informe fiscal.

Por la cercanía, visitaba su vivienda con frecuencia para someterla a tocamientos indebidos y agresiones sexuales. También amenazó con quitarle la vida a su madre en caso de que lo acusara. Se dispuso el pago de una reparación civil de S/. 30 mil y quedó inhabilitado de por vida para cualquier función en el sector educativo.

