Fiscalía garantiza 54 investigaciones por muertes en protestas contra Dina Boluarte en 2022 y 2023

Mediante una resolución oficial, el fiscal de la Nación interino Tomás Aladino Gálvez ha garantizado la continuidad de 54 investigaciones en curso por los fallecidos y heridos registrados en medio de las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte en 2022 y 2023.

Ocho fiscales a cargo de los 54 casos de víctimas

De esta forma, los fiscales que formaban parte del disuelto Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) continúan a cargo de las carpetas en la nueva Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

La nueva fiscalía corporativa está conformada por un total de ocho despachos fiscales, quienes asumirán de forma coordinada las investigaciones por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas sociales en diciembre del 2022 y marzo del 2023.

Ante ello, la decisión institucional conlleva que ninguna carpeta sea enviada a provincias, asegurando la permanencia del conocimiento técnico y especializado en cada una de las investigaciones.

La medida fue impulsada por el coordinador de las Fiscalías Especializadas en DD.HH. y contra el Terrorismo, Andrés Montoya Mendoza, en respuesta institucional con el fin de "preservar un abordaje técnico, especializado y homogéneo de investigaciones de alta complejidad, caracterizadas por la pluralidad de las víctimas, investigados y escenarios territoriales".

Caso Cócteles: "Fiscalía puede impugnar archivo de proceso contra Keiko"

Este martes, el PJ ordenó archivar definitivamente el caso Cócteles, que acusaba a Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular del delito de lavado de activos. Tras la suspensión en simultáneo del fiscal José Domingo Pérez, anteriormente a cargo de la investigación del caso, el proceso parece aun no haber concluido.

En diálogo con Exitosa, el magistrado suspendido por seis meses por la ANC aseguró que este archivo puede ser impugnado, en segunda instancia, por el fiscal que lo reemplace. Además, destacó una "coincidencia" entre el apartamiento del cargo y esta decisión.

"Me queda claro que la coincidencia de la suspensión o apartamiento en el cargo y esta decisión está mandando un claro mensaje al fiscal que me está reemplazando, que está conociendo el caso Cócteles. Definitivamente va a tener una difícil decisió sobre si impugna ese archivo o no", manifestó.

En ese sentido, sostuvo que la sucesión de los hechos no se dio por casualidad y que Fernández ordenó su suspensión temporal luego de que el fiscal de la Nación Tomás Aladino Gálvez desactive los Equipos Especiales, como el Equipo Lava Jato, de la Fiscalía.