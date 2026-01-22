Arequipa: Poder Judicial condenó a 35 años de cárcel a extranjero que asesinó a una joven farmacéutica

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Por asesinar a una joven farmacéutica de 20 años, el Poder Judicial de Arequipa condenó a 35 años cárcel a un ciudadano extranjero. El crimen ocurrió el 2 de febrero del 2025, cuando la estudiante de la carrera técnica de Farmacia trabaja sola en una botica.

Se hizo pasar por cliente

El Juzgado Penal Colegiado subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Cerro Colorado-Camana encontró culpable a Dalmy Gamarra González de nacionalidad venezolana. Se le sentenció por el delito de feminicidio en agravio de Cindy Katy Choquehuanca.

Los hechos se registraron en la botica Y&K Farma +Vida, en el distrito de Cerro Colorado, mientras la joven estudiante de Farmacia se encontraba trabajando a solas. En ese momento, apareció el condenado haciéndose pasar por un cliente, pero realizarle una solicitud a la que no accedió, acabó con su vida.

De acuerdo a la investigación fiscal, el sujeto amenazó con violarla y asesinarla si no le entregaba unas pastillas que le pidió (clonazepam), pese a que no contaba con receta médica. Acto seguido, cerró la puerta del local y la llevó a un baño en la parte posterior, donde abusó sexualmente de ella y le causó varias lesiones hasta asesinarla.

Una vez consumado el crimen, tomó el celular de la joven y dinero de la caja registradora y huyó del lugar sin prestarle atención a Cindy Choquehuanca. Días después fue capturado en las intersecciones de las calles Dos de Mayo y Junín, en Juliaca, en Puno, cuando intentó dejar el país por la frontera con Bolivia.

Extranjero reconoció el crimen

Durante la instalación del juicio oral, Gamarra González reconoció los hechos que se le imputaron, por lo que la sentencia procedió. Los jueces que lo condenaron a 35 años fueron Patricia Isabel Posadas Larico, Alexandra Danai Carpio Montes y Marcio André Arteaga Espinoza.

Además, los magistrados ordenaron al imputado el pago de una reparación civil de 100 mil soles a favor de la parte agraviada. Este caso se resolvió ante el pedido de cadena perpetua que hicieron los familiares de la estudiante de Farmacia.

A 35 años de cárcel condenó el Poder Judicial al ciudadano extranjero identificado como Dalmy Gamarra González, quien en febrero del 2025 asesinó a Cindy Katy Choquehuanca, una joven farmacéutica em Cerro Colorado, Arequipa. El sujeto acabó con su vida en la botica donde trabajaba, tras negarse a darle unas pastillas.