Atentado a discoteca en Trujillo: PJ dicta nueve meses de prisión preventiva contra dos imputados

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictó nueve meses de prisión preventiva en contra de dos investigados por el atentado con explosivo en contra de la discoteca Luxor en Trujillo.

Los dos imputados son investigados por los delitos de tentativa de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y otros ilícitos.

Nueves meses de prisión preventiva

Tras la solicitud de la Fiscalía, el PJ resolvió dar nueve meses de prisión preventiva en contra de Jefferson Polo (18) y Jimmy Rojas (23), los dos sujetos detenidos tras el atentado con explosivo en el local nocturno de Trujillo.

El atentado ocurrió en la avenida Prolongación Fátima alrededor de las 11:30 de la mañana del pasado sábado 24 de enero en la ciudad norteña.

A plena luz del día, los presuntos autores del delito llegaron hacia los exteriores de la discoteca para detonar el artefacto explosivo.

El hecho causó gran alarma entre los vecinos y transeúntes de la zona a pesar del estado de emergencia en que se encuentra esta ciudad.

La Policía Nacional dio con la captura de los autores materiales tras la activación del Plan Cerco dando con los dos sujetos que se observaron en el registro de video del ataque.

Este tipo de crímenes se dan con recurrencia en la región de La Libertad. En menos de una semana se registraron hasta tres ataques con explosivos en la misma jurisdicción.

Ante el hecho, la Fiscalía de Flagrancia Delictiva de La Libertad a través del despacho del fiscal provincial Joan Balladares Correa solicitó prisión preventiva en contra de los responsables por el ataque.

Ministro del Interior se encontraba en Trujillo durante ataque

El acto delictivo ocurrió en presencia de ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien se encontraba en Trujillo en el marco de actividades oficiales en la región.

Con ello, se da cuenta de los altos índices de peligrosidad que atentan en contra de la región de La Libertad, la segunda más afectada por inseguridad ciudadana después de Lima.

Afortunadamente no se registraron pérdidas humanas, mas sí materiales. La detonación causó daños en la puerta del establecimiento y afectó a viviendas contiguas.