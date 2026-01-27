Presidenta del PJ tendrá cinco días para responder ante la JNJ tras denuncia por presunta omisión dolosa

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La presidenta del Poder Judicial, Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi, deberá remitir un informe ante la Junta Nacional de Justicia tras ser denunciada por presunta omisión dolosa en su declaración jurada. Esto ante los viajes que realizó una pariente, por lo que tendrá cinco días para realizar sus descargos.

Podría incurrir en un delito

Fue el ciudadano Gino Alejandro Román Torres, director ejecutivo del Centro de Protección al Ciudadano 'Equidad', quien realizó la denuncia contra la titular del PJ. La imputación señala que Tello Gilardi no consignó como su sobrina a una mujer en dos distintos años y que realizó viajes a destinos internacionales.

"Por presunta omisión dolosa al no consignar en su Declaración Jurada de Intereses de los años 2021 y 2025 a Daniela Moreno Tello como su sobrina, quien habría realizado más de 17 viajes a diferentes países, circunstancia incompatible con la inexistencia de actividad pública registrada", indica el texto.

Carta de la JNJ para la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

Esto no sería lo peor para la magistrada, debido a que de ser hallada culpable, incurriría en delitos que podrían llevarla a prisión, conforme a los artículos 428 y 429 del Código Penal. Ante ese escenario, tendrá un breve plazo para aclarar la situación ante el organismo constitucional autónomo.

"Habría incurrido también en la presunta comisión de ilícitos penales: falsedad ideológica y omisión de consignar declaraciones en documentos. Por tanto, se resuelve: Requerir a la señora Janet Tello para que en el plazo de cinco días de notificada con el presente Decreto remita un informe documentado sobre el hecho denunciado", concluye.

Tello en la mira de la JNJ

La JNJ oficializó un proceso disciplinario contra Tello Giraldi y cuatro jueces supremos en febrero del 2025, por supuestamente haber emitido una sentencia de forma irregular. Esto por un fallo que se dictó el 19 de julio del 2024.

Esta medida fue contra los magistrados Edwin Ricardo Corrales Melgarejo, Carlos Alberto Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Liliana Dávila Broncano, pertenecientes a la Primera Sala de Derecho Constitucional. La denuncia en ese momento la presentó el policía (r), Julio Ramón Cadenillas Díaz.

