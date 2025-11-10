José Domingo Pérez no ha demostrado eficiencia en casi 10 años de Equipo Lava Jato, según Rosa Bartra

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, la excongresista Rosa Bartra, expdta. de la Comisión Lava Jato del Parlamento, sostuvo que el fiscal José Domingo Pérez no ha demostrado eficiencia en los casi 10 años de existencia de los equipos especiales.

Tajante postura sobre Domingo Pérez

En primer lugar la también abogada señaló que el fiscal Domingo Pérez "no ha demostrado en casi 10 años de funcionamiento de los equipos especiales", específicamente en el Equipo Lava Jato, "una eficiencia como él pregona en sus discursos".

Pero, Bartra sí reconoció que sí se logró sentencias en algunos casos, siendo los más importantes de estos los casos de la Línea 1 del Metro de Lima y la sentencia del expresidente de la República, Alejandro Toledo.

"Debemos recordar que estos dos casos, por ejemplo, que son parte del acuerdo de colaboración eficaz. Esto nos trae a recordar que se trata de los casos que estaban muy avanzados, incluso antes de la investigación que en el Congreso tuve el honor de presidir", cuestionó.

Bajo esa premisa, resaltó que un caso contrario se suscita con los casos que se destapan a raíz del trabajo del Parlamento de la República o de las revelaciones posteriores, "no hay avances significativos".

Noticia en desarrollo...