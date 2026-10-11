Andrés Hurtado pide salir de prisión preventiva: 'Chibolín' presenta oferta laboral para trabajar en espectáculos

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Andrés Hurtado solicitó al Poder Judicial que ordene el cese de su prisión preventiva y presentó una oferta laboral como parte de los argumentos de su defensa. El conductor de televisión, conocido como 'Chibolín', busca recuperar su libertad mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Defensa presenta oferta laboral para sustentar el pedido

La solicitud fue presentada el 29 de septiembre. Entre los argumentos expuestos por su defensa figura una propuesta de contratación para que Hurtado trabaje como jefe de Producción, Marketing y Publicidad en una empresa dedicada a organizar espectáculos.

La oferta laboral fue incorporada como sustento para acreditar el arraigo laboral del investigado, es decir, un vínculo de trabajo que puede ser considerado al evaluar su situación procesal. Sin embargo, la presentación de esta propuesta no significa que el PJ haya autorizado su salida de prisión.

Recurso judicial.

La defensa también sostiene que las circunstancias que motivaron la prolongación de la prisión preventiva han cambiado. Entre sus argumentos menciona que la investigación preparatoria concluyó y que la Fiscalía ya formuló acusación dentro del proceso que afronta Hurtado.

Estos planteamientos deberán ser evaluados por el respectivo órgano judicial, que tendrá que determinar si existen razones legales para modificar la medida. Hasta que se emita una decisión, el pedido de cese no equivale a una orden de excarcelación.

Fiscalía mantiene acciones judiciales contra Hurtado

La situación de Andrés Hurtado también está relacionada con otros requerimientos fiscales. El Ministerio Público solicitó ocho meses adicionales de prisión preventiva en una investigación distinta por el presunto delito de lavado de activos agravado. Este requerimiento tiene una evaluación judicial independiente del pedido de cese.

Además, la Fiscalía ha solicitado 30 años de prisión para Hurtado en el caso vinculado a las barras de oro. Esta petición forma parte de otro proceso y deberá seguir su propio trámite ante las autoridades judiciales.

La audiencia para evaluar el cese de la prisión preventiva fue programada para el miércoles 14 de octubre del 2026, a las 9:30 a. m. En esa sesión se revisarán los argumentos presentados por la defensa y los elementos que correspondan para resolver la solicitud.

Por otro lado, el requerimiento fiscal de ocho meses de prisión preventiva por lavado de activos tiene una audiencia programada para el 5 de noviembre . Ambos procedimientos deben distinguirse, pues corresponden a solicitudes judiciales diferentes.

Andrés Hurtado busca que se revoque la medida de prisión preventiva y ha presentado una oferta laboral para respaldar su pedido. La decisión sobre su libertad dependerá de la evaluación judicial, mientras continúan las actuaciones fiscales relacionadas con las investigaciones que afronta.