Martín Vizcarra irá a prisión preventiva: "Fue una resolución previamente redactada", cuestiona abogado

En declaraciones para la prensa, Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, cuestionó severamente la resolución que dictó cinco meses de prisión preventiva contra su patrocinado. Además de desestimar un peligro de fuga, el letrado señaló que dicha medida habría sido redactada previamente y no durante la audiencia.

Cuestionamientos de la defensa

Erwin Siccha, señaló que la audiencia fue un fiel reflejo del sometimiento a la presión política por parte de los jueces. Su malestar se dio luego que el magistrado cuestionó el arraigo familiar de su patrocinado.

"En este caso, ustedes pueden advertir, pueden verificar toda la audiencia y en ningún momento el fiscal ni por escrito ni al momento que realizó su requerimiento cuestionó el arraigo familiar del señor Martín Vizcarra Cornejo", señaló Siccha.

En ese sentido, la defensa del exmandatario resaltó como detalle importante que el juez Jorge Chávez Tamariz indicó que ya contaba con cuadros elaborados antes de leer la resolución. Advirtió que la decisión por parte del juez haya sido redactada previamente del juicio. Asimismo, indicó que luego que terminara la audiencia y la participación del exmandatario el magistrado demoró para iniciar a leer la resolución 5 minutos.

"Comenzó a leer, indicó que tenía cuadros elaborados. Entonces, ¿qué quiere decir, que la resolución estaba previamente redactada? eso es lo que ha advertido, una resolución previamente redactada", cuestionó el abogado.

Desconocimiento de arraigo laboral

No obstante, Erwin Siccha tildó como algo inaudito que el juez Chávez Tamariz desconociera el arraigo laboral de su patrocinado. Enfatizó que su patrocinado vivía con sus hijos menores de edad y con su esposa además de indicar que es conocido el domicilio donde estuvo viviendo los últimos años.

"¿Cómo puede ser posible que un magistrado diga que mi patrocinado no tiene arraigo laboral si vive con personas menores de edad, vive con su esposa? Es largamente conocido durante muchísimo tiempo que el reside en la Av. 2 de mayo junto con su esposa y sus hijos" , indicó.

🚨 #LoÚltimo | Fiscal provincial Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, logró cinco meses de prisión preventiva para Martín Alberto Vizcarra Cornejo, acusado por el delito de cohecho pasivo propio, por los proyectos Lomas de Ilo y ampliación del Hospital... pic.twitter.com/3P3HkaDwic — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 13, 2025

Conveniencia del magistrado

Por otro lado, Siccha mencionó que el juez que estuvo a cargo del juicio tiene un vínculo matrimonial con una de las fiscales del equipo especial Lava Jato. Dicho equipo tiene como integrante el fiscal Juárez Atoche. Por lo tanto aseguró que tomarán las medidas legales necesarias para poder apelar.

"El señor magistrado es esposo de una fiscal del equipo especial Lava Jato en el que pertenece el señor Juárez Atoche y nosotros recién hemos tomado conocimiento pero ya tomaremos la acciones las acciones legales que corresponden", declaró la defensa de Vizcarra.

Martín Vizcarra, exmandatario de la república, irá a 5 meses de prisión preventiva por los casos Lomas de Ilo y Hospital regional de Moquegua. La defensa apelará ante la sentencia.