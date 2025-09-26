PJ evalúa HOY recurso de Delia Espinoza contra resolución que reponía como fiscal de la Nación a Patricia Benavides

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) evaluará este viernes 26 de septiembre la demanda de amparo que presentó la defensa de Delia Espinoza Valenzuela contra la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reponía en el cargo de fiscal de la nación a Patricia Benavides Vargas.

La crisis entre ambas fiscales supremas comenzó en junio último tras el fallo de la JNJ. La actual titular del Ministerio Público fue suspendida por seis meses la última semana; mientras que, Benavides Vargas logró levantar la suspensión en su contra gracias a una resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema del Poder Judicial.

Solicita que se declare la nulidad e inejecutabilidad de la resolución

De acuerdo con el recurso presentado, el juez constitucional de Lima, Juan Torres, evaluará desde las 10:00 a. m. la posición de la defensa de la suspendida fiscal de la nación, quien, solicita, se declare "la nulidad e inejecutabilidad" de la Resolución N.º 231-2025-JNJ, de fecha 12 de junio del 2025.

Asimismo, requiere que se ordene a la JNJ emitir una nueva resolución "conforme a la Constitución"; además, "el cese de la vulneración de los derechos constitucionales al ejercicio pleno de la función pública, a la independencia funcional, al debido proceso y otros", en su condición de titular del Ministerio Público.

Del mismo modo, el magistrado no solo escuchará los alegatos del abogado de Delia Espinoza, también atenderá el pedido de sustracción de la materia que presentó la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia en este caso y la que presentó por su parte la defensa de Patricia Benavides, en su condición de litis consorte facultativa, dentro del trámite de este proceso de amparo.

Delia Espinoza fue suspendida el 19 de septiembre

Pese a que fue convocada a la audiencia para que presente sus descargos, Delia Espinoza no asistió a la misma y al promediar las 7:00 p. m. del viernes 19 de septiembre, la JNJ la suspendió por un período de seis meses, en el marco del proceso disciplinario abierto en su contra por desacatar la resolución que reponía a Patricia Benavides como titular de la Fiscalía de la Nación.

"Aplicar la medida cautelar de suspensión provisional a la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela en su condición de fiscal suprema y fiscal de la nación, por el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución", señala el documento.

En la previa, la ahora suspendida fiscal alegó en conferencia de prensa que el proceso en su contra estaba lleno de "ilegalidades e inconstitucionalidades". Además, señaló que no se hizo caso a los recursos que presentó su defensa legal.

Un nuevo capítulo en el conflicto de ambas fiscales se abrirá este viernes 26 de septiembre, donde el PJ intentará ponerle fin a un conflicto que empezó hace más de tres meses.